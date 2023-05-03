Google TV выпускает обновление производительности для приложения, находящегося в спящем режиме.

С сегодняшнего дня устройства Google TV получают повышение производительности благодаря новому обновлению, которое также вносит изменения для улучшения состояния хранилища, с которым сталкиваются многие пользователи, в частности, с добавлением автоматического перехода в спящий режим для приложения.

В кратком сообщении Google объясняет, что новое обновление выпускается для всех устройств Google TV, включая Chromecast с Google TV и многие другие. Обновление фокусируется на двух вещах: производительности и памяти.

Начиная с производительности, Google заявляет, что это новое обновление затронет как устройства, так и пульты дистанционного управления, чтобы устранить «время ожидания» при пробуждении вашего устройства, а также время отклика между нажатием кнопки и действиями, выполняемыми на экране. Похоже, что эти обновления уже распространяются для всех пользователей.

Мы обновили ваши устройства и пульты дистанционного управления, чтобы сократить время ожидания. Мы сократили время, необходимое для пробуждения вашего Google TV, время отклика между вашим телевизором и нажатием кнопки на пульте дистанционного управления, а также количество времени, которое вы просматриваете при загрузке анимации при перезагрузке устройства.

Еще одна вносимая модификация касается хранилища, с которым, как известно многим владельцам Chromecast, может быть сложно иметь дело. С этого момента Google TV будет автоматически переводить в спящий режим приложения, которые не использовались в течение последних 30 дней. Спящие приложения в Google TV будут выгружать приложение из вашей системы, когда оно не используется, но сохранят основные данные локально, чтобы вы могли быстро запустить его, когда захотите использовать его снова. Для этого вам понадобится устройство на базе Android TV 12 как минимум. Сюда входят Chromecast с Google TV, но не все телевизоры и другие телевизионные приставки.

Google также отмечает, что пакеты приложений Android на ОС Android TV, о которых Google объявила в прошлом году, что они вступят в силу с этого месяца, уменьшат размер телевизионных приложений примерно на 25%.

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