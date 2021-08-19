GRACE ON POINTE: Местные ученики танцев готовятся к «Щелкунчику» | Искусство и развлечения

В 1989 году мать Лены Гладковой Хоффман записала ее на уроки балета в Волгограде, Россия, и этот момент изменил ее жизнь.

Она продолжала заниматься балетом до 1998 года, когда она была выбрана одной из 100 иностранных студентов по обмену, получивших возможность учиться в школе в Соединенных Штатах. Она училась в средней школе Гатри с 1998 по 1999 год. Она вернулась в Россию, где поступила и окончила медицинский институт, а во время учебы начала брать уроки классического танца.

«Бальные танцы были хобби, а балет – бизнесом», – сказала Гладкова Хоффман.

После окончания медицинской школы она переехала в Соединенные Штаты в 2012 году и открыла Академию исполнительских искусств в Тахалкве. Она также обучалась ирландским танцам и получила сертификат после сдачи экзамена по ирландским танцам TCRG.

«Когда я открывала свою студию, я хотела иметь возможность обучать студентов в стиле Вагановой», – сказала она.

Агриппина Ваганова была известной русской танцовщицей, основавшей русскую балетную школу.

«Он известен как один из лучших отелей в мире», – сказала Гладкова Хоффманн. «Я хотел обучать детей этой системе, потому что я был знаком с ней и знал результаты. Я знаю преимущества, которые она имеет перед всеми другими стилями балета».

Она также хотела дать своим ученикам опыт предпрофессиональной подготовки, что ей было трудно сделать в сельской местности Оклахомы, поэтому она создала Encore Performing Society.

«Я хотела, чтобы мои ученики участвовали в более крупных постановках на предпрофессиональном уровне», – сказала она.

Для своего Encore Performing Society она обращается с призывом к местным танцорам, которые, возможно, не участвуют в ее частной школе. А 29 августа она будет пробоваться на их зимнее шоу «Щелкунчик».

Этим летом группа ее учеников выступила в Смитсоновском национальном музее американских индейцев в Вашингтоне, округ Колумбия. В спектакле были представлены балерины коренных американцев, такие как Мария Тальчиф, Марджори Тальчиф и Ивонн Чото. Они также выступили на Crystal Bridges в Бентонвилле, штат Арканзас.

Гладкова-Хоффманн известна тем, что возлагает большие надежды на своих учеников.

«Я учу своих детей и пытаюсь подавать им пример. Я учу принципу« Этого никогда не бывает ». Если вы можете поднять ногу на 90 градусов, следующий шаг, который вы можете сделать, будет на 91 градус. может делать шпагат, ты можешь делать шпагат », – сказала она.

Она учится на 10-м курсе, и у нее есть ученики, которые были приняты на престижные танцевальные программы колледжа. Еще у нее есть ученики, которые открыли собственные студии.

Прожив в Оклахоме, она поняла, что в искусство вкладываются не так сильно, как в спорт. Она считает, что Encore Performing Society может помочь, обучая детей искусству. У нее было прозрение, когда она разговаривала со старшеклассником о музыке.

Я сказал: ну, как в «Петре и волке». Он понятия не имел, о чем я говорю. «Вы знаете, о чем я говорю?» Он все еще смотрел на меня, как будто я был с Марса. «Я понял, что есть много людей, которые не признают искусство. ,” она сказала.

В настоящее время она управляет двумя студиями. Один расположен в Талекуа, через дорогу от средней школы Секвойя. Другой – у Вагнера. Преподавал с понедельника по четверг. Она проводит репетиции по пятницам, субботам и воскресеньям.

Студия предлагает классический русский балет (Ваганова), гибкую программу, ирландский танец, юных танцоров, хип-хоп, модерн, модерн, джаз, альбом, музыкальный театр и фехтование.

участник

Те, кто хочет узнать больше или попробовать «Щелкунчик», могут связаться с Гладковой-Хаффман по телефону 918-803-1408 или посетить их страницу в Facebook по адресу https://www.facebook.com/AcademyofPerformingArtsTahlequah.