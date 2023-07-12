Gran Saga: Unlimited — многообещающая MMORPG, которая будет запущена на Aptos

Пока Gran Saga: Unlimited находится в разработке, она обещает стать массовой многопользовательской ролевой онлайн-игрой.ММОРПГ) для игроков на ПК, которая соперничает с другими блокчейн-играми этого типа благодаря увлекательному фэнтезийному миру, персонажам в мультяшном стиле и мощной системе квестов.

Вдохновленный франшизой Npixel Gran Saga, популярной в Южной Корее и Японии, Гран Сага: без ограничений (GSU) от корейской студии Metapixel — альтернативная версия своего предшественника. Хотя сама Gran Saga еще не была выпущена во всем мире, GSU ​​доступен для тестирования в Америке, но доступен Ограничено в нескольких регионах (то есть Китай и Южная Корея) из-за его статуса игры с блокчейном.

Предпосылка GSU несколько самосознательна, поскольку всеобъемлющие знания видят, как ваш персонаж помогает искусственному интеллекту игры, который принимает форму маленькой девочки по имени Лилит, находить и уничтожать множество ошибок или «жуков» в мире. . Подобно сбоям в «Матрице» игры, игрокам придется со временем обнаруживать указанные ошибки.

Посмотрите превью видео GG Gran Saga: Unlimited ниже:

Потратив несколько часов на GSU, становится ясно, что игра представляет собой настоящую MMORPG, предназначенную для бесконечной игры, независимо от того, охотитесь ли вы в одиночку, общаетесь на главной городской площади или побеждаете высокоуровневых вражеских боссов с друзьями. Игровой мир кажется действительно огромным, а враги варьируются от милых лисиц и ядовитых грибов до гигантских пауков и гигантских рыцарей.

В этой версии невыпущенной игры игроки, достигшие 30-го уровня, смогут участвовать в Интенсивное подземелье Для 16 игроков, по оценкам Metapixel, это займет не менее получаса. Студия также обещает успешным рейдерам толстовку IRL в подарок за их достижения.

Изображение: Декодирование/Метапиксель.

GSU имеет визуальную эстетику, несколько похожую на Genshin Impact с World of Warcraft. Игроки могут играть за одного из пяти главных героев, которые либо наносят урон, либо защищают. танкиили терапевты.

В ранней игре GSU, без какого-либо кодирования, не так много места для настройки персонажа на более низких уровнях. Но я обнаружил, что файтинг в целом очень увлекательный и захватывающий, даже если временами он казался утомительным — обычное дело в RPG и MMO первого уровня.

NFT на Aptos

Как это обычно бывает с играми раннего доступа, метапиксель Он говорит, что уровни персонажей, XP, косметика, не связанная с блокчейном, и прогресс будут сброшены после текущего теста сообщества, который заканчивается 20 июля. Пока я ничего не покупал и не использовал. Аптос NFT Во время игры скакуны GSU и другие NFT будут единственными предметами, которые не исчезнут после завершения теста.

Игроки GSU, достигшие 30-го уровня, также получат «Squeezies» (или специальные продукты питания) в качестве награды, которые можно использовать для обновления NFT членства в Metapixel, который еще не выпущен, под названием «качаНФТ.

Ранее в этом году представитель Metapixel, как сообщается, сказал Хаотичный YouTube Это ГСУ нет а «играй, чтобы заработатьОн также не будет реализовывать какие-либо NFT, предлагающие механику «плати, чтобы выиграть». Это, вероятно, означает, что все его NFT будут косметическими или предназначены для улучшения качества жизни, например, внешнего вида персонажа или лошади соответственно.

Изображение: Декодирование/Метапиксель.

По сравнению с другими MMORPG, не поддерживающими NFT, такими как Mirandus и Big Time, Gran Saga: Unlimited предлагает собственный упрощенный, но приятный игровой процесс для поклонников таких игр, как Final Fantasy XIV и Genshin Impact.