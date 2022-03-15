Grand Theft Auto V теперь загружается быстрее на PlayStation 5

снимок экрана : ГТА 5

Grand Theft Auto V Это очень хорошая видеоигра, мы знали об этом почти десять лет на разных платформах, чем должны были когда-либо знать, но одна проблема, которую игра не смогла решить за это время, — это огромное время загрузки.

Хотя, с одной стороны, это совершенно понятно — игра загружает весь открытый мир и делает это с помощью устаревшего кода — с другой стороны, мы сейчас живем в 2022 году, и время загрузки 90 секунд — это заноза в заднице.

Как игра будет перевыпущена из следующего поколения на PS5 и Xbox Series X | Через несколько часов, вероятно, настанет время зайти и посмотреть, как обстоят дела с этим конкретным вопросом, тем более, что нам на самом деле не нужно знать никаких других улучшений (конечно, это будет отлично выглядеть, отлично выглядит на ПК и отлично смотрится и на PS4 Pro/Xbox One X).

ВГК раздавить числа От регистрации «старт/загрузка» до получения управления, и я обнаружил, что при игре на PlayStation 4 для загрузки игры требовалось 1:33, на PlayStation 5 это число сократилось до «всего» 27 секунд. Я говорю «только», потому что, несмотря на то, что это огромное сокращение, для консоли, которая продала себя, по-прежнему достаточно времени загрузки практически без времени (но опять же, мы извиним эту конкретную игру, поскольку она изначально была разработана для PlayStation 3).

Если вам интересно, Зак сейчас играет Grand Theft Auto Онлайн Для освещения на этой неделе на PS5 она говорит, что многопользовательский режим игры также имеет значительно улучшенное время загрузки.

Если вы хотите выбрать игру (снова) на новых консолях, будьте осторожны, есть некоторые странные расхождения в ценах. В качестве стартового предложения до 14 июня, GTA V Сюжетный режим будет стоить 10 долларов на PS5 и ГТА Онлайн Это будет бесплатно, а в Xbox Series X | S Story Mode будет стоить 20 долларов и ГТА Онлайн Будет 10 баксов.