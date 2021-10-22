Grasshopper Factory присоединяется к китайскому гиганту видеоигр NetEase

Буквально через день после того, как мы узнали, как популярный производитель видеоигр Гоичи “Suda51” Суда любит его. Перезагрузите или воссоздайте старый IP-адрес NintendoТеперь он объявил, что его студия разработки будет работать под управлением китайского гиганта видеоигр NetEase.

Да, верно – Grasshopper Manufacturer прекратил партнерство с японским издателем и разработчиком GungHo Online Entertainment, чтобы присоединиться к NetEase Group – одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся Интернетом и видеоиграми, которая также сотрудничает с западными компаниями, такими как Blizzard.

Это само объявление Suda, которое обещает, что разработчик, как всегда, продолжит создавать новые захватывающие игры:

После восьми лет совместной работы Grasshopper Manufacture перешла из GungHo Group в NetEase Group.

Мы продолжим создавать новые захватывающие игры, как и всегда! pic.twitter.com/Kno4uUI0YM– SUDA51 / Goichi Suda (@ suda_51) 22 октября 2021 г.

Grasshopper Manufacture недавно завершила работу над названием Switch, Нет больше героев 3. План сейчас состоит в том, чтобы поработать над этим Три новых оригинальных проекта интеллектуальной собственности в течение следующего десятилетия.

Вот полное заявление Suda51, в котором объявляется о новом партнерстве с NetEase:

Grasshopper Manufacture Inc. отметила В марте этого года ей исполнилось 23 года. За последние 23 года наша команда создателей с разным опытом и персонажами представила игрокам самые разные игры. Теперь у нас появилась уникальная возможность переосмыслить разработку игр и организационную структуру Grasshopper Manufacture Inc. двигаться вперед. Понимая свои преимущества и уникальное положение, нам открылись новые возможности в создании игр. Как мы все знаем, в прошлом NetEase Games разработала множество отличных игр, и я давно знаю о творческих возможностях NetEase. Когда мы говорили с NetEase о «совместной разработке более уникальных консольных игр», это нашло отклик. После долгих раздумий мы единодушно решили в конечном итоге «объединиться» через более глубокое сотрудничество для создания более качественного контента для игроков. NetEase Games понимает сильные стороны Grasshopper Manufacture Inc. Она готова нас поддержать, и она очень надежный партнер. NetEase Games будет нести основную ответственность за консультирование по вопросам нашего бизнес-планирования и за предоставление адекватного финансирования для разработки игр. Мы будем нести ответственность за создание и производство игр, чтобы мы могли и дальше поддерживать неизменный «привкус кузнечика» и качество игры, которыми мы известны. Кроме того, мы также получим мощную поддержку от команды NetEase, состоящей из тысяч художников и технических экспертов, в отношении игрового искусства и обеспечения качества. Мы будем максимально использовать эту поддержку и постараемся предоставить всем игрокам три высококачественные крафтинговые игры Grasshopper в течение следующих 10 лет.

Grasshopper Manufacture Inc. Направляясь в совершенно новое будущее разработки игр, она возрождается и будет продолжать творить историю. Будьте на связи

Из новости следует, что создатель Monkey Ball и Yakuza Тошихори Нагоши покидал Sega, чтобы присоединиться к NetEase.

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