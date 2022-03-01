Green Day и другие компании отменяют российские концерты

Сюда входят артисты, которые должны были выступить в России.

Панк-рок-группа должна была выступить на стадионе «Спартак» в Москве в мае в рамках своего тура Hella Mega.

«Мы понимаем, что этот момент не о рок-выступлениях на стадионах, это гораздо больше», — говорится в их опубликованном заявлении. «Но мы также знаем, что рок-н-ролл длится вечно, и мы уверены, что у нас будет время и место, чтобы вернуться в будущем. Возврат возможен в момент покупки. Берегите себя».

АЖД

инди-поп трио Твитнуть 25 февраля они отменили шоу, которое было запланировано в Москве в октябре, вместе с несколькими мудрыми словами о дезинформации.

«Мы с сожалением сообщаем, что отменяем наше следующее выступление в России», — написала группа, состоящая из братьев Дэйм, Джека и Райана Мате, в Twitter. «Спасибо нашим российским болельщикам, которые выступают против неоправданного преступного поведения своей страны. Наши сердца с народом Украины. На данный момент лучшее, что вы можете сделать, — это поделиться точной информацией».

Луи Томлинсон

Бывший участник One Direction запланировал выступления как в Москве, так и в киевском Stereo Plaza в Украине в июле в рамках своего мирового турне 2022 года.

в понедельник Твиттер Концертов не будет.

«В связи с недавними событиями в Украине я, к сожалению, должен объявить, что мои гастроли в Москве и Киеве отменены до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter. «Безопасность болельщиков — мой приоритет, и мои мысли с народом Украины и всеми теми, кто страдает от этой ненужной войны».

Здоровье

Рок-группа Health также объявила в понедельник, что не будет давать два запланированных концерта в России.

«Хотя мы не хотим наказывать наших фанатов за решения властей, которые находятся вне их контроля, в сложившейся ситуации мы больше не будем давать ранее запланированные концерты в Санкт-Петербурге и Москве», — говорится в сообщении. Совместное заявление для чтения в Instagram. «Наши мысли обращены к народу Украины».

Янгблад

Об этом заявила британская актриса. выписка в понедельник Он не будет выступать в России этим летом.

«Мне очень грустно сообщать, что я отменяю свои концерты в России, запланированные на это лето», — говорится в заявлении. «Грусть, потому что я знаю, что зло и зверства, совершенные российским режимом в Украине за последнюю неделю, не отражают отношения и идеалы прекрасных людей, которых я встречал в России в прошлом!»

Он писал украинцам: «Мое сердце с вами — вы уже проявили такую ​​силу и решимость, сопротивляясь этому ненужному вторжению».

«Каждый заслуживает быть тем, кто сам вершит свою судьбу, — писал он, — вместо того, чтобы принуждать ее актами войны и агрессии». «Украина, я обещаю, что вернусь как можно скорее!»