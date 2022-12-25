GTA 5 Online: все локации Снеговика

ГТА Онлайн У игроков есть возможность отпраздновать праздничный сезон новым праздничным сюрпризом в виде пасхального яйца в виде снеговика. Чтобы получить редкий наряд снеговика, игрокам нужно найти 25 снеговиков по всей карте.
Наш гид предоставит вам все снежные места в ГТА Онлайнвключая их точное местоположение на карте.
Локации Snowman Online GTA
Снежная локация №1
Изображение через Rockstar Games
Первого снеговика можно увидеть посреди улицы Дулуоз в Палето-Бей.
Снежная локация №2
Изображение через Rockstar Games
Найдите следующий к югу от пляжа Прокопио на пересечении Великого океанского шоссе.
Снежная площадка №3
Изображение через Rockstar Games
Следующего также можно увидеть вдоль шоссе Грейт-Океан в заповедной зоне штата Чилиад-Маунтин.
Снежная локация №4
Изображение через Rockstar Games
Четвертого снеговика можно увидеть рядом с маяком Эль-Гордо в восточной части карты.
Снежная локация №5
Изображение через Rockstar Games
Затем отправляйтесь на главную улицу Грейпсид в районе Грейпсид за еще одним снеговиком.
Снежная локация №6
Изображение через Rockstar Games
В следующей поездке отправляйтесь в Сэнди-Шорс и найдите шестого снеговика на Марина Драйв.
Снежная локация №7
Изображение через Rockstar Games
Затем отправляйтесь в Хармони в пустыне Гранд-Сенора и найдите следующего снеговика на тропе Джошуа.
Снежная локация №8
Изображение через Rockstar Games
К северу от ветряной электростанции RON Alternates вы найдете восьмого снеговика вдоль шоссе Сенора.
Снежная локация №9
Изображение через Rockstar Games
Этого снеговика можно увидеть на пересечении Zancudo Road и Tongva Drive в долине Тонгва.
Снежная площадка №10
Изображение через Rockstar Games
Затем отправляйтесь в район Грейт-Чапаррал, чтобы поймать следующий район вдоль Бэйфри-Каньон-роуд.
Снежная локация №11
Изображение через Rockstar Games
Теперь вам нужно войти в северную часть Вайнвуд-Хиллз и найти следующего снеговика вдоль шоссе Лос-Сантос.
Снежная локация №12
Изображение через Rockstar Games
Следующий этап приведет вас к пересечению Banham Canyon Drive и Buen Vino Road в западной части карты.
Снежная локация №13
Изображение через Rockstar Games
После этого идите немного южнее, в район пляжа Чумаш, и найдите снеговика вдоль дороги Инсено.
Снежная локация №14
Изображение через Rockstar Games
Когда вы переедете в Пасифик-Блафс, поищите еще одного снеговика вдоль Норт-Рокфорд-Драйв.
Снежная локация №15
Изображение через Rockstar Games
Вернитесь в Вайнвуд-Хиллз и найдите этого снеговика на улице Норт-Шелдон.
Снежная локация №16
Изображение через Rockstar Games
Следующий находится рядом с последней улицей на Вест-Галилео-авеню.
Снежная локация №17
Изображение через Rockstar Games
Двигайтесь на юг к Рокфорд-Хиллз и найдите этого снеговика на бульваре Уэст-Эклипс.
Снежная локация №18
Изображение через Rockstar Games
Двигайтесь на восток в район Альта в Вайнвуде, где вы можете найти следующего снеговика на Пауэр-стрит.
Снежная локация №19
Изображение через Rockstar Games
Следующим пунктом назначения должен стать Зеркальный парк, так как снеговика можно найти на Бридж-стрит.
Снежная локация №20
Изображение через Rockstar Games
Далее идите на бульвар Зеркального парка и найдите следующего снеговика в Садах Утопии.
Снежная локация №21
Изображение через Rockstar Games
Еще один снеговик в районе каналов Веспуччи находится на пересечении бульвара Сан-Андреас и Саут-Рокфорд-Драйв.
Снежная локация №22
Изображение через Rockstar Games
Теперь подойдите к пляжу Веспуччи и найдите еще одного снеговика на улице Агуджа.
Снежная локация №23
Изображение через Rockstar Games
После этого отправляйтесь на площадь Легиона и найдите следующего снеговика на улице Элгин.
Снежная локация №24
Изображение через Rockstar Games
Отправляйтесь в Чемберлен-Хиллз и найдите снеговика на улице Альта.
Снежная локация №25
Изображение через Rockstar Games
Наконец, отправляйтесь в Эль-Бурро-Хайтс и найдите последнего снеговика на Фадж-лейн.
Это все снежные локации в GTA Online. для большего ГТА Онлайн Статьи с советами и рекомендациямиОбязательно посетите нашу специальную хаб-страницу.
Избранное изображение через Rockstar Games
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».