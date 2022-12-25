GTA 5 Online: все локации Снеговика

ГТА Онлайн У игроков есть возможность отпраздновать праздничный сезон новым праздничным сюрпризом в виде пасхального яйца в виде снеговика. Чтобы получить редкий наряд снеговика, игрокам нужно найти 25 снеговиков по всей карте.

Наш гид предоставит вам все снежные места в ГТА Онлайнвключая их точное местоположение на карте.

Локации Snowman Online GTA

Снежная локация №1

Изображение через Rockstar Games

Первого снеговика можно увидеть посреди улицы Дулуоз в Палето-Бей.

Снежная локация №2

Изображение через Rockstar Games

Найдите следующий к югу от пляжа Прокопио на пересечении Великого океанского шоссе.

Снежная площадка №3

Изображение через Rockstar Games

Следующего также можно увидеть вдоль шоссе Грейт-Океан в заповедной зоне штата Чилиад-Маунтин.

Снежная локация №4

Изображение через Rockstar Games

Четвертого снеговика можно увидеть рядом с маяком Эль-Гордо в восточной части карты.

Снежная локация №5

Изображение через Rockstar Games

Затем отправляйтесь на главную улицу Грейпсид в районе Грейпсид за еще одним снеговиком.

Снежная локация №6

Изображение через Rockstar Games

В следующей поездке отправляйтесь в Сэнди-Шорс и найдите шестого снеговика на Марина Драйв.

Снежная локация №7

Изображение через Rockstar Games

Затем отправляйтесь в Хармони в пустыне Гранд-Сенора и найдите следующего снеговика на тропе Джошуа.

Снежная локация №8

Изображение через Rockstar Games

К северу от ветряной электростанции RON Alternates вы найдете восьмого снеговика вдоль шоссе Сенора.

Снежная локация №9

Изображение через Rockstar Games

Этого снеговика можно увидеть на пересечении Zancudo Road и Tongva Drive в долине Тонгва.

Снежная площадка №10

Изображение через Rockstar Games

Затем отправляйтесь в район Грейт-Чапаррал, чтобы поймать следующий район вдоль Бэйфри-Каньон-роуд.

Снежная локация №11

Изображение через Rockstar Games

Теперь вам нужно войти в северную часть Вайнвуд-Хиллз и найти следующего снеговика вдоль шоссе Лос-Сантос.

Снежная локация №12

Изображение через Rockstar Games

Следующий этап приведет вас к пересечению Banham Canyon Drive и Buen Vino Road в западной части карты.

Снежная локация №13

Изображение через Rockstar Games

После этого идите немного южнее, в район пляжа Чумаш, и найдите снеговика вдоль дороги Инсено.

Снежная локация №14

Изображение через Rockstar Games

Когда вы переедете в Пасифик-Блафс, поищите еще одного снеговика вдоль Норт-Рокфорд-Драйв.

Снежная локация №15

Изображение через Rockstar Games

Вернитесь в Вайнвуд-Хиллз и найдите этого снеговика на улице Норт-Шелдон.

Снежная локация №16

Изображение через Rockstar Games

Следующий находится рядом с последней улицей на Вест-Галилео-авеню.

Снежная локация №17

Изображение через Rockstar Games

Двигайтесь на юг к Рокфорд-Хиллз и найдите этого снеговика на бульваре Уэст-Эклипс.

Снежная локация №18

Изображение через Rockstar Games

Двигайтесь на восток в район Альта в Вайнвуде, где вы можете найти следующего снеговика на Пауэр-стрит.

Снежная локация №19

Изображение через Rockstar Games

Следующим пунктом назначения должен стать Зеркальный парк, так как снеговика можно найти на Бридж-стрит.

Снежная локация №20

Изображение через Rockstar Games

Далее идите на бульвар Зеркального парка и найдите следующего снеговика в Садах Утопии.

Снежная локация №21

Изображение через Rockstar Games

Еще один снеговик в районе каналов Веспуччи находится на пересечении бульвара Сан-Андреас и Саут-Рокфорд-Драйв.

Снежная локация №22

Изображение через Rockstar Games

Теперь подойдите к пляжу Веспуччи и найдите еще одного снеговика на улице Агуджа.

Снежная локация №23

Изображение через Rockstar Games

После этого отправляйтесь на площадь Легиона и найдите следующего снеговика на улице Элгин.

Снежная локация №24

Изображение через Rockstar Games

Отправляйтесь в Чемберлен-Хиллз и найдите снеговика на улице Альта.

Снежная локация №25

Изображение через Rockstar Games

Наконец, отправляйтесь в Эль-Бурро-Хайтс и найдите последнего снеговика на Фадж-лейн.

Это все снежные локации в GTA Online. для большего ГТА Онлайн Статьи с советами и рекомендациямиОбязательно посетите нашу специальную хаб-страницу.

Избранное изображение через Rockstar Games