GTA Online на PS5 и Xbox получает эксклюзивные улучшения для транспортных средств

Скриншот : рок игры

Grand Theft Auto Online Согласно новым данным Rockstar Games, для PlayStation 5 и Xbox Series X / S в него будут включены обновления автомобилей, которые не будут доступны на старых консолях.

Во время этого Rockstar написала: «Некоторые автомобили можно будет модернизировать с помощью совершенно новых улучшений скорости и многого другого». Последний крах приходящий Тюнеры Лос Сантос расширение. Эти специальные обновления будут доступны только в версиях PlayStation 5 и Xbox Series X / S. Grand Theft Auto V. “

Хотя было объявлено более года назадМы все еще в неведении, когда дело доходит до того, что нас ждет, когда Grand Theft Auto V Следующее поколение консолей выйдет 11 ноября. Можно с уверенностью сказать, что игра, впервые выпущенная на PlayStation 3 и Xbox 360 почти 8 лет назад, будет выглядеть намного лучше и загружаться намного быстрее, но это учитывает только «улучшенную» часть описания Rockstar «расширенное и улучшенное». релизов.

Новое поколение Grand Theft Auto V Он будет включать ряд технических улучшений, визуальных улучшений и улучшений производительности, чтобы в полной мере использовать новейшее оборудование, делая игру более красивой и отзывчивой, чем когда-либо прежде », – Rockstar объяснил вовремя. Официальные сведения о выпусках следующего поколения с тех пор также были расплывчатыми.

Как это часто бывает, поклонников расстроила идея Grand Theft Auto Online Контент заблокирован для PlayStation 5 и Xbox Series X / S, а некоторые называют этот шаг «жадным» со стороны Rockstar. Конечно, не помогает то, что эти устройства все еще трудно найти.

Однако, если бы не отсутствие консоли, это совпало бы с предыдущими изменениями в игре, которая давно уже давно в зубах. В конце концов, Rockstar прекратила свое существование Grand Theft Auto Online Обновления для PlayStation 3 и Xbox 360 в целом в 2015 году Сосредоточиться на новых версиях игры для PlayStation 4 и Xbox One. Это лишь вопрос времени, когда PlayStation 5 и Xbox Series X / S станут единственной франшизой студии.

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Однако бывает сложно увидеть игру, в которой вы много ездили, как дронт. Grand Theft Auto Online Он может продолжать процветать на консолях предыдущего поколения, но этот крошечный аспект эксклюзивного контента следующего поколения, вероятно, является хорошим признаком того, что его дни сочтены.