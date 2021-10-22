GTA San Andreas: обновленные заголовки для Xbox Game Pass

Эй, братан, ты сейчас едешь в PS? Я собираюсь использовать абонемент Xbox Game Pass. Скриншот : Rockstar / Google Play Store

Вместе с новостями Grand Theft Auto: Трилогия—Переработан пакет для первого 3D GT Игры, выпущенные 11 ноября 2016 года, тайно раскрыли Rockstar GTA San Andreas Он также поступит в Xbox Game Pass в тот же день. Ой, и GTA III Скоро он появится и на PlayStation.

в пресс-релиз Объявляя коллекцию, Rockstar Games объяснила, что подписчики Xbox Game Pass могут получить доступ к полной версии Grand Theft Auto: San Andreas 11 ноября. Grand Theft Auto III: окончательное издание Он появится на PlayStation Now 7 декабря.

Конечно, это вместе с полным Grand Theft Auto: Трилогия, в том числе ремастеры GTA IIIА также Преисподняя, А также Сан-Андреас В одной упаковке за 60 долларов. Это просто выглядит Сан-Андреас Доступно в Xbox Game Pass, а это значит, что вам придется забрать набор, если вы хотите два других. GT игры.

Все три игры появились с разницей в несколько лет: В третьих Он был запущен в 2001 году, Преисподняя снизился в 2002 году, а Сан-Андреас Прибыл в 2004 г. С.Андреас Возможно, самый известный из трех, вымышленное местоположение Лос-Сантоса – это тот же город, который GTA V Бывают или случаются. Несмотря на то, что они устарели, вы можете ожидать, что Трансформеры будут содержать некоторые необходимые улучшения, такие как лучшее освещение, улучшенные карты и обновленные детали окружающей среды.

Другие улучшения, включенные в обновленный набор: HD текстуры и элементы управления похожи на Grand Theft Auto V. Непонятно, что именноGTA V– Как элементы управления », но вы, вероятно, можете ожидать более точного движения и прицеливания от этих оригинальных игр.

G / O Media может получить комиссию

Пока мы все ждем, чтобы заполучить один из лучших Grand Theft Auto входы – кашель, Сан-АндреасКашель – может быть хуже, чем выйти на улицу гта онлайн который только что получил новое обновление Хэллоуина. Этот видит Клоуны-убийцы и машины-призраки Бродить по улицам и смотреть множество других страшных фильмов.