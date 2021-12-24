GTA V была самой популярной игрой на Twitch в 2021 году, несмотря на возраст

Уходи отсюда, разве ты не видишь, что теперь я контролирую Twitch! рисунок : рок игры

Как Rockstar Games Grand Theft Auto V, игра, появившаяся в начале прошлого поколения приставки, до сих пор успела привлечь к себе внимание? Он становится таким же вездесущим, как Bethesda Softworks ‘ Скайрим, с Stream Element’s Обзор Twitch на конец года Сообщается, что зрители посмотрели 2,1 миллиарда часов игрового процесса. Это странно, несмотря на недавно выпущенный контент.

Читать далее: GTA Online Это первое за много лет фактическое расширение сюжета с Франклином и доктором Дре в главных ролях.

Единственное, что было показано более чем GTA V Он расположен на платформе прямой трансляции в неофициальной категории Just Chatting, где за съемками наблюдали 3,1 миллиарда часов людей. незамедлительно после GTA V сейчас Лига Легенд С 1,8 миллиарда часов просмотра, за которыми следуют люди, которые посмотрели 1 миллиард часов Это электронная игра. Полный список можно увидеть на изображении ниже.

Что делает эту статистику о GTA VДолговечность очень велика, вот подробности: она была представлена ​​в сентябре 2013 года для консоли последнего поколения (PS4 и Xbox One) и использовалась для предыдущего поколения (PS3 и Xbox 360). У этой игры есть ноги! Вы можете увидеть, как часто Rockstar обновляла игру Связанный Ситуация, у кого только что появился файл Новый набор сюжетных миссий И Расширение своих радиостанций. некоторые обновления, как тюнерыОбязательно встречайтесь с другими игроками для таких вещей, как автомобильные встречи. больше, чем GTA OnlineОднако что действительно поддерживает работу игры на потоковой платформе, так это ее бум. ролевое сообщество. Есть выделенные серверы типа Эксклюзивный NoPixel one Где известные зрители, такие как xQc, воплощают в жизнь свои фантазии в роли полицейского, доктора или других случайных персонажей. в Последнее обновление сервера Представлено в этом году Киберпанк 2077 фильмДжонни Сильверхэнд.

Читать далее: GTA OnlineОбновление доктора Дре хорошее, но старая грязь все еще раздражает

верно, GTA V Он довольно старый, но понятно, почему так многие продолжают его смотреть. Пока Twitch не уточняет между ними GTA V И GTA Online, очевидно из Категория просмотра Этим людям очень нравится онлайн-часть. В GTA Online Ни одна задача не будет выполняться одинаково среди людей. Хотя сюжетный режим линейен в том, как разворачиваются события, спонтанность игрового дизайна, вероятно, является тем, что возвращает людей к GTA V И Связанный.

Несмотря на пристальное наблюдение на Twitch, Rockstar большая автомобильная кража В этом году сериал также увидел несколько неровностей на дороге. Были и плюсы, вроде Договор Сюжетное содержание, но GTA The Trilogy: Definitive Edition Это была неудачная версияИ Задержка портов PS5 и Xbox Series X / S, И Новостей пока нет GTA 6.

По крайней мере, Ламар Здесь все еще жарится Франклин в GTA Online. это хорошо.