Gucci продает Xbox Series X за 10 000 долларов

Фото : Gucci

С момента запуска Xbox Series X год и два дня назад Это было невозможно Чтобы получить один из них — ситуация, которая вряд ли исчезнет в ближайшее время, спасибо обработка слияние двух рек факторов. Однако для некоторых богатых игроков скоро откроется другой путь. Итальянский роскошный модный дом Gucci скоро продаст консоль Xbox Series X, предназначенную для небольшого урожая (плюс оборудование), за 10 000 долларов.

Этот ценник включает в себя не только Xbox Series X, который обычно продается за 499 долларов (ну, когда есть в наличии). Например, он несколько ослепительнее, чем типичный черный матовый дисплей. Gucci имеет узор, выгравированный лазером, который можно позаимствовать у Маркетинговая копия — это «эволюция оригинального дизайна Gucci Rhombi 1930-х годов. [in which] Шаблон GG превращается в игру слов, представляющую не только инициалы Гуччио Гуччи, но и игровую фразу «Хорошая игра». «

Он также поставляется с двумя контроллерами Xbox, оба в матовом черном цвете из розничной версии, за исключением цены. Запатентованная лента Gucci Под левой ручкой. (Каждый новый Xbox поставляется с одной консолью. Вы можете создать свою собственную в магазине, принадлежащем Microsoft, за 70 долларов США. Лаборатория дизайна Xbox. Вы также можете выгравировать фразы, такие как «Ешьте богатых» или «Джо Байден прости вызов студенческой ссуды» за небольшую плату.)

Вы также можете получить массовый доступ к Xbox Game Pass, но на данный момент неясно, как долго продержится подводная лодка. Я ставлю на тебя Месяц — это всего лишь карта на три месяца. (Ежемесячная подписка стоит 10 или 15 долларов, если вам нужен премиум-уровень.)

И, наконец, что не менее важно, в этот комплект входит сумка.

Фото : Gucci

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Gucci продаст 100 консолей в некоторых из своих самых престижных обычных магазинов, в том числе в этом роскошном универмаге на Вустер-стрит на Манхэттене. Gucci Circolo в МиланеСибуя, Токио — среда, 17 ноября.

исследовать. Это пятница. Это была долгая неделя. Развлекайтесь в комментариях.