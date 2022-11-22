Guilty Gear: Sin Kiske анонсировала персонажа Strive DLC

Дуговая система работает объявить Виновное снаряжение: борьба Sin Kiske, персонаж DLC Season Pass 2, который выходит 24 ноября.

Еще два персонажа запланированы в рамках Season Pass 2, который должен быть выпущен в 2023 году вместе с двумя новыми фазами сражений.

Вот описание персонажа Сина Киске в игре. Официальный сайт:

Он выслеживает свою добычу своим дальнобойным флажком.

Постоянно растущий дикий мальчик.

Он сын Кая Киске, короля союзников Иллирии, и Диззи, полуджера, что делает его четвертьджером. В детстве Кай назначил его Солу, чтобы избежать нежелательного внимания из-за его невероятной скорости роста, вызванной его кровавым Механизмом.

Образование Сола слишком увлеклось выживанием (по его собственному признанию), в результате чего Син теперь силен, но озорен и несколько не в учебе.

Несмотря на свой внешний вид, на самом деле ему еще не исполнилось и десяти лет, и он все еще психически незрел. Он оптимист и не думает глубоко о вещах. Его можно охарактеризовать как невежественного в худшем случае и невинного в лучшем случае. Тем не менее, его упрощенное мышление иногда может привести к тому, что он не сможет справиться с ситуацией.