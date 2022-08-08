Guilty Gear Strive заявляет «Права на транспорт» с новым персонажем из DLC

EVO 2022 сопровождался множеством ажиотажных моментов на выходных, в том числе Самый «сотовый крик», который я когда-либо слышал Где Истребитель Жемчуга ДраконаZСезон 1 в 2018 году. На протяжении всего турнира также была реклама, например Приветствуем раскрытие сетевого кода отмены для большего количества файтингов. Но, пожалуй, самая захватывающая новость заключается в том, что классический боец ​​​​Бриджит — следующий грядущий персонаж DLC. Виновное снаряжение Джахед. Более того, днем ​​или около того кадры из аркадного режима показали, что Бриджит предстала в образе транс-девушки. Разговор о W!

Впервые Бриджит была представлена ​​в 2002 году. Виновное снаряжение ХХизображая очень милого мальчика Он моментально покорил сердца поклонников. Хотя он родился Один из сыновей-близнецов пары миллиардеровОтображение пола Бриджит было явно женским, несмотря на использование местоимений мужского рода. (Официальная причина: причудливая анимешная хрень.) Однако с официальным возвращением Бриджит в качестве игрового персонажа в Преследование В рамках сезонного абонемента за 25 долларов ArcSys предоставила им момент «выхода», когда они объявили, что на самом деле узнают, что они девушка.

дуговая система работает

Опытный пользователь йо-йо, Бриджит диалог в Преследование Это показывает, что она чувствует себя комфортно, выражая свою транс-идентичность, говорит он. Девтераджист Ки Кисуке И Министр обороны США (LOL) Голлуа Дикинсон какой-какой,»[calling me] Ковгерл в порядке. Потому что я девушка!»

Ясь, королева, живи своей правдой! Мы любим ее видеть. На самом деле, многие люди в Интернете праздновали открытие фанат искусства И Мемы. кто-то даже Создан мод для Бриджит, в котором они одеты в голубое, розовое и белое. Из флага Trans Pride. Это приятно!

Котаку Он связался с Arc System Works для комментариев.

Однако не все были в восторге от того, что обошли Бриджит, что не должно вызывать удивления в этом пространстве. Желая полностью отказаться от своей личности, существует множество грубых твитов, критикующих ArcSys и дающих нам настоящую мимолетную личность в Преследование. Хотя есть некоторые нюансы в идее, что студия может «стереть прошлую личность персонажа», Как сказал один из динамиковБольшая часть негативной риторики вокруг Бриджит оформлена как злонамеренные аргументы по поводу «ухода за собой».

Негативная реакция на уход Бриджит, мягко говоря, настораживает. В то время, когда правительство США вводит в действие законодательство, направленное на нападки на опыт ЛГБТ, присутствие в средствах массовой информации, особенно в играх, следует рассматривать как благословение. Это убеждает людей в нашем обществе, что нормально быть тем, кто ты есть, и что то, как ты определяешь себя, принимается и любимо. Как небинарная личность, он мало видит в нем себя Благородный завет «Жнец душ»И ПреследованиеПервый персонаж Энппи, я полностью живу, потому что Бриджит приходит одна.