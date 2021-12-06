Guilty Gear -Strive- показывает Байкена как следующего персонажа DLC

Сегодня компания Arc System Works представила четвертый DLC, который будет добавлен в ее популярный файтинг Guilty Gear -Strive-.

Сегодня компания Arc System Works представила четвертый DLC, который будет добавлен в ее популярный файтинг Guilty Gear -Strive-.

Новый персонаж — возвращающийся персонаж, Байкен, будет выпущен в конце января.

Вы можете посмотреть ее трейлер ниже, даже если он появляется не часто.

Комета Gear-StreffВ настоящее время доступно для PS5, PS4 и ПК. Он она Отправлено более 500 000 копий..

Если вы хотите узнать больше об игре, вы можете Посмотрите трейлер запускаА также Много игры, The Оригинальный анонс EVO 2019А также бывший трейлер Шоу Сола Бэдгая и Ки Киске и Триллер Мэй. другой трейлер Axl Low. Раскрыт, Один Посмотреть больше игрового процессаОпубликован предыдущий рекламный ролик! Шеп Занов и ПотемкинА также Один отображает больше, чем два Фауста., еще В центре внимания Рамлетал Валентайн, Один Шоу Millia Rage и Zato = 1А также Другой показывает Лю Белого Клыка и Нагорюки.А также Покажи одну ДжованнуА также Один фокус на Мито Анжи, Один Показать I-Нет, Один Сосредоточьтесь на историии один показательный Голдлуа ДикинсонА также Джек-О ‘, А также счастливый беспорядок.

Вы также можете посмотреть видео-инструкции по Сол и КиА также Мэй и АксельА также Чип и ПотемкинА также ФаустА также Тысячи сердитыхА также так = 1А также Рамлитал ВалентайнА также Лю ВэйфанА также НагорюкиА также ДжованнаА также Энджи МитоА также я не делаюА также Голдлуа ДикинсонА также Джек-О ‘, А также счастливый беспорядок.