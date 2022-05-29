Gurman: iOS 16 включает Always On Display до iPhone 14 Pro

В последней версии трудоустройство Новостная рассылка БлумбергМарк Горман говорит, что iOS 16, наконец, может включить Always-On Display для будущих iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. По слухам, когда появится iPhone 13 Pro, похоже, что следующий флагманский телефон Apple может иметь эту долгожданную функцию.

Гурман пишет в своей книге Новости:

«Мне сказали, что в iOS 16 в будущем будет реализована поддержка постоянно включенного экрана блокировки, что Apple изначально планировала для iPhone 13. Это позволит iPhone значительно снизить частоту кадров на экране блокировки и иметь Быстрый просмотр информации siplay — аналогично последней версии Apple Watch.

Журналист говорит, что ему сказали, что «постоянно включенный режим является эксклюзивным для моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max (…), если эта функция приводит к сокращению.

Чтобы внести некоторый контекст, Еще в декабре 2020 г.в отчете указывалось, что постоянный режим может быть достигнут благодаря дисплею LTPO.

«Apple планирует применить LTPO TFT к высокопроизводительным моделям iPhone, которые будут выпущены в следующем году. До сих пор она использовала низкотемпературный поликристаллический кремний (LTPS) TFT. Процесс оксида TFT будет добавлен, чтобы стать LPTO TFT». Платы LTPO допускают переменную частоту обновления. Снижение частоты обновления до очень низкого значения означает, что он потребляет гораздо меньше энергии, что позволяет всегда отображать экран на Apple Watch Series 5.

В iPhone 13 Pro Apple, наконец, добавила панель 120 Гц с частотой обновления, но она варьируется от 10 Гц до 120 Гц, и отличается от Apple Watch, которые также могут обновлять частоту обновления каждую минуту.

Функция постоянно включенного дисплея также была бы хорошим дополнением к линейке iPhone 14 Pro, если вы ожидаете редизайна с новым отверстием + выемкой вместо выемки.

Ожидается, что помимо функции «всегда включен» iPhone 14 Pro, по слухам, будет иметь чип A16 Bionic и заднюю камеру на 48 Мп.

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