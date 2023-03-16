Haas отвергает отчет о нарушении российских санкций

Команда Haas Formula One отклонила как «просто ложную» информацию о том, что ее материнская компания нарушила санкции, поставив машины в Россию. Haas F1 ответила в своем заявлении в четверг на репортаж, переданный американским телеканалом PBS во вторник, в котором утверждалось, что Haas Automation поставляла оборудование и запчасти в Россию. Это было нарушением правил экспортного контроля США и санкций после вторжения России в Украину в прошлом году.

«Эта история просто неверна как в общем впечатлении, так и во многих частных заявлениях», — говорится в заявлении Haas F1 Team.

«18 станков, упомянутых в статье, покинули завод Haas Automation незадолго до вторжения России в Украину». Вскоре после вторжения России в Украину 24 февраля.

«С тех пор Haas не продавала и не отправляла какие-либо станки, детали или программное обеспечение компании Abamet или кому-либо еще в России», — сказал Хаас.

В отдельном заявлении Haas Automation говорится, что 3 марта она также отменила 50 существующих заказов на станки от Abamet.

Двумя днями позже российский гонщик Никита Мазепин был исключен из команды Haas F1 Team, и Haas также прекратила спонсорство с «Уралкалием», российской компанией по производству удобрений, принадлежащей отцу Мазепина.

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