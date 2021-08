Hades в настоящее время является самой популярной игрой для консолей текущего поколения • Eurogamer.net

Hades в настоящее время является лучшей игрой для PS5 и Xbox Series X на Metacritic.

Хотя инди-игра в жанре roguelike была выпущена только для консолей текущего поколения на прошлой неделе, с момента своего дебюта в 2020 году она превзошла всех конкурентов, выпущенных на новых консолях, что привело к наивысшему совокупному баллу на Metacritic из 94 на Xbox Series X. А также 93 на PS5.

С сотнями игр, выпущенных на PS5 и Xbox Series X, это удивительный подвиг, не в последнюю очередь потому, что для первого Hades имеет более высокий балл, чем такие игры, как Demon’s Souls (92) и Borderlands 3 (91). На Xbox, с другой стороны, он превзошел Ori and the Will of the Wisps (92) и Microsoft Flight Simulator (90) (спасибо, Скрученный воксель).

Что интересно, это игра не с самым высоким рейтингом ни на Nintendo Switch, ни на ПК. Для последнего эта честь принадлежит Disco Elysium: The Final Cut (97), а на Nintendo Switch по-прежнему лидирует The House in Fata Morgana – Dreams of the Revenants Edition (98). Ад это Пятая За The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey и Divinity: Original Sin II: Definitive Edition.

Hades ранее был запущен для ПК и Nintendo Switch в сентябре прошлого года и был очень положительно воспринят, получив высшие оценки от Eurogamer на нашем сайте. Hades. Обзор Наконец, у нас есть Игра года 2020.