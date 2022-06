Hades, Slay The Spire — одна из самых популярных игр в Steam Deck.

картина : клапан

Steam Deck от Valve обещает такую ​​же портативную свободу, как и Nintendo Switch, но со значительно более мощными технологиями под капотом, способными играть даже в самые производительные игры AAA. Через несколько месяцев, по словам Сообщение блога От Valve получается, что все используют эту штуку только для того, чтобы поиграть в кучу тех «это идеально на выключателе».

поверхность параИ объявить Прошлым летом и выпущенная в феврале, это набег Valve на мобильные игры. Для мобильного устройства он довольно пухлый, как физически, так и технически подкованный, и он оснащен специальным чипом AMD, который представляет собой эволюцию того, что включено в консоли следующего поколения. (Steam Deck не может играть в игры в 4K, хотя вместо этого они отображаются в разрешении 1200p.) Он доступен в трех моделях: С ценой, которая в основном зависит от внутренней памятиот жесткого диска на 64 ГБ (400 долларов США) до твердотельного накопителя на 512 ГБ (650 долларов США).

Учитывая его технические возможности, можно было бы ожидать, что пользователи Steam Deck будут проводить время за блокбастерами, которые просто невозможно воспроизвести на Switch из-за юридических или технических ограничений. Но по большей части игроки тяготели к самостоятельным, малоточным попаданиям. Вот десять лучших игр, в которые играли на Steam Deck в мае 2022 года, в алфавитном порядке:

Функция рабочего стола Aperture

Обязанность Исаака: Возрождение*

старое кольцо

Аид*

Ничейное небо

Изгой Наследие 2

Убойный шпиль*

Долина Стардо *

Выжившие вампиры

Ведьмак 3: Дикая Охота*

(Звездочка указывает на игру, которая также доступна на Switch. Ничейное небо (Каким-то образом) показан позже в этом году. Изгой Наследие 2 Ранний доступ вышел в апреле; В его предшественника в настоящее время можно играть на Switch.)

Valve не предоставила общее количество часов для каждой сыгранной игры, а также не указала, в какую из них играют больше или меньше, чем в другие игры. (Представители Valve не ответили на КотакуЗапрос комментария. Интересно отметить, что, учитывая отсутствие иерархии, они поставили свою игру на первое место в списке.) Тем не менее, компания отметила, что все десять считаются «проверенными Steam Deck» — внутренняя сертификация Valve о том, что игра работает так же гладко. на Steam Deck, как это работает на Steam Deck на других платформах. На данный момент проверено 3000 игр, что превышает Около 400 при запуске консоли.

Неудивительно, конечно, что самые технически требовательные люди старое кольцо, самая популярная игра года среди самых популярных игр. То же самое касается Ведьмак 3: Дикая Охотаролевая игра с открытым миром, обладающая большей выносливостью, чем та, которая не ушла бы с домашней вечеринки, даже если бы вы превратились в пижаму и слишком громко ставили тарелки.

But the presence of mostly smaller games on here reaffirms a bones-deep lesson: Sometimes it’s nice to just curl up in bed for 30 minutes and run a few chambers of Hades or Slay the Spire. That’s not to knock such games as less-than, by the way. I don’t know about you, but for me, diving into a massive open-world RPG is a whole production. I typically don’t like to boot up something like Witcher 3 unless I know I can post up on the sofa for a few hours. Now, since I still don’t have a Deck, where’s word of that Выжившие вампиры переключить порт…