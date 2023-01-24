Halliburton лидирует в оценках Уолл-стрит, так как оборудование остается полностью забронированным

24 янв (Рейтер) — Американская нефтесервисная компания Halliburton (HAL.N) Во вторник компания превысила оценку прибыли Уолл-Стрит за четвертый квартал и сообщила, что оборудование для гидроразрыва пласта из скважин сланцевой нефти по-прежнему полностью забронировано, поскольку цены на бурение нефтяных скважин выросли.

Крупнейший поставщик услуг гидроразрыва пласта, используемых для заканчивания нефтяных и сланцевых газовых скважин, оборудования и комплектов для гидроразрыва пласта max в Северной Америке. В прошлом году компания находилась в противостоянии с производителями нефти и не добавляла новое оборудование, пока клиенты не согласились платить более высокую плату.

Руководители Halliburton заявили во вторник, что они ожидают, что расходы клиентов в Северной Америке вырастут как минимум на 15% в этом году, но предупредили, что оборудование для заканчивания нефтяных скважин остается полностью законтрактованным.

Руководители компании заявили во время телефонной конференции, что цены на ее услуги восстановились, при этом рентабельность операционной прибыли в подразделении заканчивания и добычи достигла 20,7%, что является самым высоким уровнем с 2012 года.

Компания сообщила о скорректированной прибыли в размере 656 миллионов долларов, или 72 цента на акцию, за три месяца, закончившихся 31 декабря, что превышает оценку в 67 центов на акцию, составленную Refinitiv.

Выручка в четвертом квартале составила 5,58 млрд долларов, что немного превышает оценку Уолл-стрит в 5,57 млрд долларов. За весь 2022 год международная выручка выросла на 20%, а выручка в Северной Америке выросла на 51% по сравнению с прошлым годом.

Halliburton также увеличила прибыль в первом квартале на 33% до 16 центов на акцию.

Аналитики Уолл-Стрит заявили, что результаты были положительными, указывая на высокую прибыль и акцент на прибыли акционеров.

Акции упали на 2,4% до 39,58 доллара в полдень во вторник после снижения цен на сырую нефть, которая упала примерно на 1,8% до 80,15 доллара.

Выручка подразделения Halliburton в Северной Америке последовательно снижалась на 1% в течение четвертого квартала до 2,6 млрд долларов, в основном из-за смоделированных сбоев, связанных с погодными условиями, и механизированной добычи.

Выручка в Латинской Америке выросла на 12%, что стало самым большим скачком среди ее географических бизнес-подразделений, до 945 миллионов долларов США, что было обусловлено увеличением нагнетательных насосов в Аргентине, деятельностью в Мексике и услугами по строительству скважин в Колумбии.

Компания сообщила об обесценении и прочих отчислениях в размере $366 млн за 2022 год в связи с продажей своего бизнеса в России и обесцениванием активов в Украине.

Дополнительный отчет Арунимы Кумар в Бангалоре; Под редакцией Кришны Чандры, Элори и Алистера Белла.

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