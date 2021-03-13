Halo Infinite позволит вам оттолкнуть врагов от игрового цикла

когда Бесконечная аура Он выйдет позже в этом году, Это позволит вам сделать то, чего вы не делали ни в одной из предыдущих игр серии: оттолкнуть врагов от края самого эпизода Halo. Новости пришли из последних вопросов и ответов сообщества. Без финала Контракт разработчика 343 Industries на этой неделе (через IGN). Фанат спросил команду, можно ли выгнать врагов из новой игры Подготовка к Zeta Halo. «Ответ – да», – сказал директор игрового процесса Трой Машберн, который продолжил объяснять, как он сделал именно это, недавно играя в игру.

Он говорит, что водил ореол Когда он столкнулся с призраком. «Не повезло», – он толкнул Танк Завещания через край, позволяя ему наблюдать, как он медленно отклоняется назад и падает в пропасть. Так что, конечно, вы можете оттолкнуться от крайности. Это будет сложно, но если вы сможете определить точное время, вы это увидите », – сказал Машберн.

Тот факт, что вы сможете сделать это в Без финала Отражает возвращение к философии дизайна в стиле песочницы со стороны 343 Industries. Команда говорит, что их вдохновили такие уровни, как Silent Cartographer из Аура борьбы эволюционировала Разработать игру таким образом, чтобы вы могли приближаться к цели, используя все имеющиеся в вашем распоряжении инструменты.

С этой целью ученый Бесконечная аура Он будет более захватывающим, так как в игре есть полный дневной и ночной цикл, который повлияет на ход событий. Ночью, например, вы увидите больше щита шакала и можете застать ворчанья спящим во время работы. После осеннего релиза игры планируется добавить 343 метели и грозы. Игроки также смогут исследовать несколько биомов.

Студия в конечном итоге поставила некоторые из этих функций выше тех, которые геймеры ожидали бы от серии. Например, при запуске игры двойного использования не будет. «Мы не можем сделать все это», – сказал ведущий дизайнер Sandbox Куинн Делойо.