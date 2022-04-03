Halo Infinite: 343 Industries говорит, что мы понимаем, что общество просто нетерпеливо

Хотя многие положительно восприняли Halo Infinite, отсутствие нового контента в мультиплеере разочаровало некоторых фанатов. 343 Industries высказалась по этому поводу и заявила, что «понимает, что у общества просто кончилось терпение».

Менеджер сообщества 343 Брайан Гаррард вступил во владение реддит Чтобы поговорить с фанатами Halo Infinite и сообщить им, что команда «определенно недовольна тем, что не может оправдать ожидания игроков и сообщества». Тем не менее, это также убеждает в том, что значимый контент уже в пути, но, к сожалению, это требует времени.

«На самом деле существует множество проблем и ограничений», — сказал Гаррард. «Конечно, мы недовольны тем, что не можем оправдать ожидания игрока и сообщества, это сложная ситуация, над которой команде потребуется время, чтобы разобраться. На данный момент основное внимание уделяется S2, и у нас будет больше дел. расскажите об этом в ближайшие недели».

«В то же время происходит много производственного планирования, калькуляции, планирования, штатного расписания и т. д., что не очень поддается регулярным подробным обновлениям. Мы понимаем, что общество просто нетерпеливо и откровенно, я думаю, по понятным причинам устало от слов. Нам просто нужно некоторое время, чтобы команда разобралась в деталях, и тогда мы определенно сможем поделиться как можно большим количеством информации».

343 уже рассказал немного о том, что фанаты могут ожидать от второго сезона под названием «Одинокие волки», в том числе о новых картах, доспехах и персонажах, которые будут управлять многопользовательской историей, которая будет рассказана через «смесь сюжетных кинематографических событий, боевых карт и т. д. элементы и многое другое.» «

Сезон 2 Halo Infinite начнется 3 мая 2022 года, а также будет включать в себя режим на выбывание «Последний спартанский выживший», новый режим «Захват земель» и возвращение Царя горы.

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Адам Панкхерст — автор новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встроить твит и дальше Дергаться.