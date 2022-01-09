Halo Infinite Leak подтверждает возвращение любимых многопользовательских режимов

новый бесконечная аура Утечка ходит по кругу, и, если она верна, несколько любимых фанатами многопользовательских режимов должны вернуться в ближайшем будущем. Нравится это электронная играИ Апекс ЛегендыИ Служебный долг: Зона боевых действийи других популярных многопользовательских играх дизайнеры данных выбирают файлы бесконечная аура Обновления, чтобы обнаружить что-нибудь интересное или percuilary. И, как и следовало ожидать, бесконечная аура Операторы данных постоянно находят вещи, подпадающие под эти две категории. Последнее включает в себя некоторые медали, которых сейчас нет в игре, но они находятся в файлах.

Что это значит? Ну а если в файлах есть медали, а в игре их нет, то это говорит либо о битом контенте, либо о контенте в работах. Обычно это первое, но второе никогда нельзя исключать. Как бы то ни было, в настоящее время в файлах есть медали, указывающие на возвращение таких режимов, как Griffball и King of the Hill.

Ниже вы можете сами проверить доказательства:

[THREAD] Новые медали с бесконечным ореолом. 1/3

— убийца зомби

— битва королей

— ретривер

— болезнь#привет бесконечный pic.twitter.com/t5TYntejWG — Halo Infinite Leaks & News (@HaloNoticiasMX) 27 декабря 2021 г.

Новые медали. 2/3

Безопасная линия

Сигнальный блок

— Король Вторжения

— охотник на нежить pic.twitter.com/tsrDnbqM0n — Halo Infinite Leaks & News (@HaloNoticiasMX) 27 декабря 2021 г.

Новые медали. 3/3

— Наблюдая за троном

— Скай Джек

— диверсант

— возражение pic.twitter.com/N8My7KzwCb — Halo Infinite Leaks & News (@HaloNoticiasMX) 27 декабря 2021 г.

На данный момент относитесь ко всему здесь с щепоткой соли, потому что все приходит с помощью метода обработки данных, который надежен, но не пуленепробиваем. Даже если весь этот контент планируется показать в игре, это не значит, что он в конечном итоге станет этой точкой. Между тем, также стоит отметить, что Sneak King уже есть в игре, поэтому неясно, почему он включен сюда.

бесконечная аура В настоящее время доступно на ПК, Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Чтобы узнать больше о шутере от первого лица 2020 года, нажмите здесь.

На выпуск Halo Infinite ушло более шести лет, но после всего этого долгого ожидания 343 фаната подарили игру, которую они ждали. Хотя он может и не получить много баллов за оригинальность, последняя запись в основной франшизе Xbox еще раз подтвердила, почему Halo является одним из самых популярных игровых объектов на планете. Несмотря на то, что сериалу исполнилось уже два десятилетия, Halo Infinite доказывает, что в баке еще много творческих соков, чтобы Halo чувствовал себя свежим и актуальным в современном мире. Проще говоря, Halo вернулся.