Halo Infinite Leak раскрывает 5 грядущих многопользовательских карт

новый бесконечная аура Утечки выявили пять невыпущенных карт, все из которых должны появиться на ПК, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S где-то в этом году. бесконечная аура Многопользовательский режим доступен уже около двух месяцев, и многие игроки начинают задаваться вопросом, когда 343 Industries расширит существующий опыт дополнительным контентом. Что ж, похоже, студия усердно работает как минимум над пятью многопользовательскими картами, получившими название Solitude, Bath Salts, Forbidden, Beltway и Cataract. Сказав это, весьма вероятно, что это имена-заполнители, поскольку информация поступает из файлов игры, сопровождаемых изображениями, показывающими, над какими картами ведется большая работа, а в некоторых случаях буквально помечены «заполнителем». .

Как мы указывали, многопользовательские карты являются утечкой данных, а это означает, что нет места сомнениям в правильности информации и СМИ, но есть место для сомнений в их последствиях. Хотя на поверхностном уровне кажется, что все эти многопользовательские карты в настоящее время разрабатываются для будущего обновления, вполне вероятно, что это контент, который был вырезан во время разработки.

Ниже вы можете ознакомиться с превью некоторых карт для себя. Тем не менее, важно отметить, что изображения ниже представляют собой карты на ранних стадиях разработки, а это означает, что они используют активы в диапазоне от заполнителя до низкополигонального. Другими словами, активы, которые вы видите, не являются окончательными. Они здесь для того, чтобы дать общее представление о дизайне карты, не более того.

Невыпущенные карты бесконечной ауры #привет бесконечный ➡️

✅Соль для ванн.

✅ катаракта

✅ запрещено

✅ Кольцевая дорога

✅ Одиночество pic.twitter.com/Iv4Dw0EXCn — Утечки и новости Halo Infinite (@leaks_infinite) 14 января 2022 г.

Как обычно, относитесь ко всему здесь с недоверием, как к любому разливу. Что касается 343 Industries и Xbox, то ни один из них не прокомментировал ничего из этого. Мы не ожидаем, что это изменится, но если это произойдет, история будет обновлена ​​​​в соответствии с тем, что было доступно, примечательным или нет.

бесконечная аура Доступно на ПК, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X и Xbox Game Pass. Чтобы узнать больше о первом научно-фантастическом фильме 2021 года, включая не только последние утечки, слухи и домыслы, но и последние официальные новости, нажмите здесь. здесь.