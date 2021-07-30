Halo Infinite Tech Test – это не запуск игры, так что ожидайте сбоев, как говорят 343 отрасли.

343 Industries хочет, чтобы фанаты помнили, что технический тест Halo Infinite, как следует из названия, является техническим тестом. Это не то же самое, что запуск игры, поэтому будут недостатки.

Менеджер сообщества Halo Брайан Джаррард написал: «Поскольку все мы все более и более взволнованы и нетерпеливы, просто дружеский PSA – это технический тест такого масштаба, который не похож ни на что, что мы делали до сих пор». Тема Twitter. «Производственный процесс. Не запуск игры. Дела идут, но предстоит пройти еще много шагов».

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Условия эксплуатации И

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«Это также полномасштабное испытание наших систем, поскольку мы наблюдаем экспоненциальный рост нагрузки на путевые точки. Команда уже смогла выполнить дополнительные развертывания, но вы, вероятно, столкнетесь с неприятностями, когда все будут критиковать сайт за свои сообщения, пожалуйста. потерпите нас”

Джаррард также написал, что этот технический тест был разработан в часы работы в США, поэтому людям, живущим за пределами США, не следует ожидать такого же уровня 24-часового мониторинга, связанного с запуском игры. 343 в основном будет заниматься техническим тестированием в рабочее время.

Если вы не прошли технический тест Halo Infinite, не волнуйтесь. 343 Industries выпустила полный игровой процесс Halo Infinite, который работает на Xbox One. Хотя он работает на оборудовании последнего поколения, игровой процесс удивительно прост.

Halo Infinite выйдет для Xbox Series X | S, Xbox One и ПК в этот праздничный сезон.