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Heidern представляет The King of Fighters 15 новым трейлером

14 октября, 2021
Artem Sokolov

Рекламы The King of Fighters 15 появляются не так часто, как раньше, но добавление этого вечера к списку определенно дает толчок.

SNK сообщил, что Хейдерн станет следующим игровым персонажем в KOF15 с новым трейлером игры, с которым вы можете ознакомиться ниже.

Хотя командир Ikari Warriors выглядит более привлекательно с его обновленной моделью и визуальными эффектами, его атаки выглядят точно так же, как и в The King of Fighters 14.

Немного пугает мысль о Хайдерне, имеющем пистолеты EX для пальцев и Slashing Hands все время на несколько метров, но некоторые атаки выглядят так, как будто на этот раз они могут быть немного медленнее.

Мы не знаем, в какой команде он будет в KOF15, учитывая, что команда Ikari Warriors уже заполнена, но, возможно, он присоединится ко всему K сейчас или даже к Team Masters.

Вы можете посмотреть трейлер первой игры Heidern ниже.

Heidern # 1 Изображение трейлера

Heidern # 2 Изображение трейлера

Heidern # 3 Изображение трейлера

Heidern # 4 Изображение трейлера

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