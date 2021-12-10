Hellblade 2, показанный на церемонии награждения Game Awards 2021 года, демонстрирует многообещающий игровой процесс

Адский клинок 2 Выйдя из уединения на расширенную премьеру игры на The Game Awards 2021, она не скупилась на детали. Поклонники теории ниндзя повидали много исландского игрового мира и ожидали там жестоких боев.

Шестиминутный трейлер, снятый в игре только в минувшие выходные, открылся видеороликом, в котором Сенуа и ее товарищи-воины охотятся на гиганта глубоко в его логове. Последовательность плавно сочетается между игровым процессом и кинематографией неподвижной камеры, с небольшими паузами, отмечающими перерывы.

Гигант выползает из своей пещеры и переживает кровавую атаку, которая поджигает многих товарищей Сенуа. Сцена заканчивается тем, что гигант говорит, что он знакомится с Сенуа, и предвещает ее предстоящее ужасное приключение.

Трейлер в четверг знаменует собой первое существенное появление игры с момента ее анонса в конце 2019 года. Игра не была показана на Microsoft Xbox Game Show и Bethesda на E3 2021; Вместо этого в то же время было опубликовано обновление разработки. Сфотографировал проект на ранней стадии разработки.

Сага о Сенуа: Клинок ада 2 Действие происходит в Исландии в IX веке, после событий Адский клинок: Сенуа здоровьеА также действие которого происходит в конце 8 века и происходит в основном в скандинавском преступном мире Хельхейм.

Впервые сиквел был анонсирован два года назад на The Game Awards 2019, где он был объявлен одной из первых игр для Xbox Series X. Оно следует признанной критиками теории ниндзя. Адский клинок: Жертвоприношение Сенуа, который был запущен в 2017 и 2018 годах на ПК с Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Microsoft приобрела Xbox Game Studios в 2018 году и объявила о сделке тем летом на E3.