Henkel ожидает чистый финансовый убыток от продажи бизнеса в России, ET Retail

В пятницу Henkel заявила, что ожидает чистых финансовых убытков от продажи своего бизнеса в России.
Группа потребительских товаров не раскрыла размер убытков, но указала, что влияние обменного курса сыграет роль в сделке.
Он добавил, что более подробная информация о сделке будет представлена в отчете о прибылях и убытках за первое полугодие в августе.
Вечер четверга, Хенкель объявил, что продан работа в России консорциуму местных финансовых инвесторов за 600 млн евро (657,54 млн долларов) в связи с завершением выхода из страны.
Производитель клеевых стиральных порошков Persil и Brit работает в России более 30 лет и недавно занял там 11 производственных площадок.
Henkel входит в число многих западных компаний, которые решили покинуть Россию после ее вторжения в Украину, что вызвало широкомасштабные санкции со стороны нескольких стран.
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