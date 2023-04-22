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Henkel ожидает чистый финансовый убыток от продажи бизнеса в России, ET Retail

22 апреля, 2023
Apollinariya Soloveva

В пятницу Henkel заявила, что ожидает чистых финансовых убытков от продажи своего бизнеса в России.

Группа потребительских товаров не раскрыла размер убытков, но указала, что влияние обменного курса сыграет роль в сделке.

Он добавил, что более подробная информация о сделке будет представлена ​​в отчете о прибылях и убытках за первое полугодие в августе.

Вечер четверга, Хенкель объявил, что продан работа в России консорциуму местных финансовых инвесторов за 600 млн евро (657,54 млн долларов) в связи с завершением выхода из страны.

Производитель клеевых стиральных порошков Persil и Brit работает в России более 30 лет и недавно занял там 11 производственных площадок.

Henkel входит в число многих западных компаний, которые решили покинуть Россию после ее вторжения в Украину, что вызвало широкомасштабные санкции со стороны нескольких стран.

  • Опубликовано 21 апреля 2023 г., 17:12 по восточному поясному времени.

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