Берлин, дек. 22 (Рейтер) — Немецкая Henkel намерена как можно скорее продать свой российский бизнес, заявил председатель наблюдательного совета газете Neue Zurcher Zeitung, что в этом году после вторжения России в Украину было объявлено о выходе химических и потребительских товаров.

«Мы начали процесс продажи», — сказала Симона Багель-Тра в интервью, опубликованном в четверг, добавив, что Henkel сократила список серьезных покупателей после того, как многие изначально проявили интерес.

«Процесс продолжается, и мы хотим завершить его как можно быстрее», — сказал он, добавив, что Россия является важным рынком для Henkel с 11 производственными площадками и выручкой в ​​один миллиард евро (1,06 миллиарда долларов).

В этом месяце Henkel заявила, что подготовила свой бизнес в России к продаже.

Отвергая любое предложение о том, что Henkel следует разделить на два независимых подразделения, Бэгель-Тра сказал, что, по его мнению, нынешняя структура имеет такие преимущества, как внутренняя синергия и сбалансированный портфель.

«Кроме того, у нас есть большой баланс с двумя предприятиями. Это будет полезно, например, для крупных приобретений», — сказал он швейцарской газете.

По его словам, компания стремится построить бизнес по производству потребительских товаров, который может позволить себе крупные приобретения.

Baikal-Draw также был обеспокоен событиями в Китае. Хотя компания хочет действовать на опережение, она также хочет гарантировать, что такие активы, как интеллектуальная собственность или ИТ, не пострадают в случае «чрезвычайной ситуации». Она отказалась уточнять.

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Отчет Мадлен Чемберс; Монтаж Джози Гао

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