Hertz предоставит вам в аренду 900-сильный Mustang

Герц и Шелби снова работают вместе. Чтобы отпраздновать более чем полувековое партнерство, две компании объединились для создания совершенно новых автомобилей Mustang Shelby GTH. Один из них имеет мощность 900 лошадиных сил. Это может быть плохой идеей.

Hertz и Shelby начали совместную работу в 1966 году, когда 1000 Mustang GT350 были отправлены в автопарк арендной компании. Автомобили были окрашены в черный цвет с золотыми полосами и позже были проданы населению как модели Shelby GT-H. Шелби ГТХ назад с Мустанг пятого поколения в 2006 году. Только 500 купе и 500 кабриолетов были построены между 2006 и 2007 г.. Все они имели 4,6-литровый V8 мощностью 319 лошадиных сил.

Теперь арендаторы Hertz смогут выбирать между двумя вариантами Shelby Mustang. «Базовой» версией будет GT-H, показанный выше, со специальной окраской и колесами, но мало чем отличающийся от Mustang Fun Collection, который в основном представляет собой стандартный GT-H с высокопроизводительной выхлопной системой.

You don’t want that one, though. The one you want is the bonkers GT500-H. Hertz started with the 760-hp Shelby GT500 and replaced the factory Roots-type supercharger with a 3.8-liter Whipple unit. A bigger throttle body, cold-air intake, and dual-pass intercoolers bring power output to 900 hp, a 140-hp increase over a standard GT500. Aluminum wheels with performance tires, tinted windows, special badging, and a carbon fiber hood make up the exterior changes. Nineteen of the GT500-Hs will have shadow black paint and six will be painted white. Hertz CEO Stephen Scherr says that “Hertz and Shelby American have created driving magic again.”

Except that magic might be tainted. Putting a 900-horsepower special edition muscle car in the hands of renters doesn’t seem like the soundest idea. At a time when Hertz is under якобы Сотни клиентов арестованы по ложным обвинениям в краже автомобилейДобавление мощного, чрезвычайно ограниченного маслкара в смесь — определенно странный выбор. Ожидается, что партнерство Shelby/Hertz продлится три года, и GT500-H будет доступен только в некоторых аэропортах.