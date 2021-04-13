HID Global предоставляет мобильный доступ к российскому интернет-провайдеру

Mail.Ru стал партнером Глобал спрятал Усовершенствовать процедуры контроля доступа в московских офисах. Mail.Ru – крупнейший в России интернет-провайдер, чья платформа для электронной почты и социальных сетей охватывает 91% интернет-пользователей страны.

В компании также работает более 7000 сотрудников и большой поток посетителей, что создало потребность в более простом решении для контроля доступа, которое заменит физические карты на идентификаторы мобильных телефонов, которые можно сохранить на смартфоне. Здесь на помощь приходит HID Global. Mail.Ru развернул систему HID Mobile Access, назвав безопасность и простоту использования ключевыми факторами при выборе партнера по безопасности.

В связи с этим Mail.Ru смог интегрировать HID Mobile Access непосредственно в свое мобильное приложение на устройствах iOS и Android. Затем он смог выдавать цифровые учетные данные и управлять индивидуальными правами доступа для всей рабочей силы через центральный облачный портал.

Компания AAM Systems выступила локальным интеграционным партнером HID Global по публикации Mail.Ru. Вместе они уже установили 300 считывателей HID и выпустили 3200 идентификаторов мобильных телефонов.

«Для HID Global было важно предоставить наиболее подходящий SDK для платформ iOS и Android для интеграции в наше мобильное приложение по сравнению с другими конкурирующими решениями», – сказал Андрей Евтюшин, руководитель группы мобильной разработки Mail.Ru.

«Мобильный доступ HID обеспечивает идеальное сочетание безопасности, удобства и гибкости», – добавил глобальный старший вице-президент HID и руководитель отдела решений контроля физического доступа Харам Радстак. «Наш SDK означает, что клиенты могут настраивать пользовательский опыт, который является уникальным для них и бренда».

HID Mobile Access построен с использованием одобренной компанией HID Global технологии Seos. Компания недавно выпустила две новые карты SEOS и представила мобильный доступ HID для Американской школы Гватемалы и Avalon по всему миру.