H&M прекращает бизнес в России

// H&M прекращает свою деятельность в России

// Ритейлер временно откроет свои магазины, чтобы продать оставшиеся товары в стране.

H&M временно откроет свои магазины в России, поскольку стремится продать оставшиеся товары, прежде чем окончательно покинуть страну.

Генеральный директор H&M Хелена Хельмиерсон сказала: «После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным в текущей ситуации продолжать наш бизнес в России.

«Мы глубоко опечалены влиянием, которое это оказало на наших коллег, и глубоко благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотели бы поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет».

Фэшн-гигант, торгующий в России с 2009 года, Он «временно приостановил все продажи» в стране в начале марта вторжения Владимира Путина в Украину.

продавец В нем заявили, что не сосредоточены на «ответственном прекращении» своей деятельности и будут поддерживать свой российский персонал «наилучшим образом» в ближайшие месяцы.

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Магазины временно откроются для продажи оставшихся товаров в России.

Ожидается, что весь процесс охлаждения будет стоить H&M. Два миллиарда шведских крон (161 миллион фунтов). Вся сумма будет включена в качестве единовременных затрат в результаты третьего квартала.

Известно, что H&M имеет более 150 магазинов в России, которая является шестым по величине рынком фэшн-ритейла. На его долю пришлось около 4% продаж группы в четвертом квартале 2021 года.

Ранее в этом месяце IKEA сообщила, что навсегда уезжает из России.

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