Hogwarts Legacy, фантастический спин-офф «Гарри Поттера» для PS5, значительно превзошел все ожидания.

Учитывая огромный вес рассматриваемой интеллектуальной собственности, ожидать, что «Наследие Хогвартса» станет массовым хитом, всегда будет безопасной ставкой. Как оказалось, ролевая игра с заклинаниями имела такой огромный успех, что разработчик, работавший над ней, фактически использовал коммерческие достижения игры, чтобы украсить свой профиль в LinkedIn.

в соответствии с Эрин Дарби, старший директор по брендингу и маркетингу Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy имела огромный успех, достигнув «256 процентов в чартах с распродажами при запуске и превысив 12 миллионов продаж за первые две недели, собрав более 850 миллионов долларов». Дарби также заявляет, что Hogwarts Legacy побила рекорд Twitch по количеству одновременных зрителей (для однопользовательской игры) с 1,3 миллионами зрителей.

Наследие Хогвартса поднялось на 256 % благодаря продажам при запуске.

Известны данные о продажах и доходах. pic.twitter.com/1cnoM7b91I— Тимур222 (@bogorad222) 16 апреля 2023 г.

Для сравнения, недавно выпущенный и долгожданный (и абсолютно отличный) ремейк Resident Evil 4 составляет около трети этой цифры в окне запуска. Hogwart’s Legacy продается лучше, чем Elden Ring, и является одной из самых больших и популярных игр прошлого года.

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