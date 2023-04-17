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Hogwarts Legacy, фантастический спин-офф «Гарри Поттера» для PS5, значительно превзошел все ожидания.

17 апреля, 2023
Artem Sokolov

Учитывая огромный вес рассматриваемой интеллектуальной собственности, ожидать, что «Наследие Хогвартса» станет массовым хитом, всегда будет безопасной ставкой. Как оказалось, ролевая игра с заклинаниями имела такой огромный успех, что разработчик, работавший над ней, фактически использовал коммерческие достижения игры, чтобы украсить свой профиль в LinkedIn.

в соответствии с Эрин Дарби, старший директор по брендингу и маркетингу Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy имела огромный успех, достигнув «256 процентов в чартах с распродажами при запуске и превысив 12 миллионов продаж за первые две недели, собрав более 850 миллионов долларов». Дарби также заявляет, что Hogwarts Legacy побила рекорд Twitch по количеству одновременных зрителей (для однопользовательской игры) с 1,3 миллионами зрителей.

Для сравнения, недавно выпущенный и долгожданный (и абсолютно отличный) ремейк Resident Evil 4 составляет около трети этой цифры в окне запуска. Hogwart’s Legacy продается лучше, чем Elden Ring, и является одной из самых больших и популярных игр прошлого года.

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