Holiday Bear читает электронные письма Министерства внутренней безопасности США (США). США готовятся ответить России. Эксплуатация Exchange Server продолжается. Стандарты киберпространства.

Ассошиэйтед Пресс Передача Российская группа угроз, стоящая за решением для цепочки поставок SolarWinds, получила доступ к учетным записям электронной почты высокопоставленных чиновников внутренней безопасности США (включая исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Чада Вольфа). Вашингтон Пост Говорит Было подтверждено, что электронные письма секретаря Вольфа уже были украдены. Члены Сената и представители США обратились к администрации за разъяснениями.

Считается, что администрация США близка к принятию решения о реакции на российскую операцию. Задержка в назначении национального кибердиректора, рекомендованного Комитетом по соляриям и санкционированного Конгрессом, Politico ОтчетыЭто помешает осуществлению любых ответных мер, принятых руководством.

Пропускной пункт Добавлять Его выводы относительно направления Уведомление Авторы SecurityWeek и многие другие: Атаки программ-вымогателей на все еще уязвимые экземпляры Microsoft Exchange Server увеличились, утроившись только за последнюю неделю. Неполный список преступных группировок SecurityWeek, которые вошли через Zero Day Hafnium (представителя правительства Китая), включает операторов программ-вымогателей DearCry (также известных как DoejoCrypt) и Black Kingdom (также известных как Pydomer), к которым в достаточной мере присоединился ботнет Lemon Duck Cryptojacking.

Microsoft Ведение блога Его одобрение развития Организации Объединенных Наций Предлагаемые международные стандарты Поведение в киберпространстве. Редмонд утверждает, что «особо примечательные» аспекты отчета Комитета открытого состава Генеральной Ассамблеи являются подтверждением авторитета международного права в киберпространстве и защиты преимущественно небоевых секторов, таких как здравоохранение и межгосударственная информация. и цепочка поставок коммуникационных технологий (ИКТ) для кибератак.