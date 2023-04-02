Home Assistant SkyConnect — это комбинация ключей Zigbee и Thread для лучшего управления умным домом.

Мой умный дом некоторое время был в беспорядке. До того, как написать это, это была комбинация концентратора Hue и HomeKit, первый из которых мне не очень нравится, а второй я терплю. Но вот уже несколько лет я хочу превратить весь свой дом в Home Assistant: самостоятельную программу для домашней автоматизации. И теперь, со SkyConnect Connect, комбинацией ключа Zigbee и Matter/Thread от Home Assistant, этот переход завершен. Но в процессе я сломал половину вещей в своем доме. Ничего не работает, и я не мог быть счастливее.

Home Assistant, для тех из вас, кто не следит за ритмом умного дома, является почти общепринятым выбором для бесплатной домашней автоматизации с открытым исходным кодом. В отличие от Apple HomeKit (для которого требуется оборудование Apple), он может работать на одноплатных компьютерах, таких как Raspberry Pi, контейнер Docker или практически на любом мини-ПК, на который вы можете его установить. Это также позволяет вам копаться глубже в сорняках, а также автоматически выбирать, каким вы хотите видеть свой дом. Это не самый интуитивно понятный вариант, но это не так уж сложно, и если вы хоть немного параноидально относитесь к тому, у кого есть ключи от вашего умного дома (а я параноик), Home Assistant — один из ваших лучших вариантов.

Теперь, помимо проблемы домашней безопасности, одной из самых больших проблем домашней автоматизации является функциональная совместимость. Исторически так сложилось, что немногие умные домашние гаджеты «из коробки» хорошо взаимодействовали друг с другом (я смотрю на вас, Philips Hue). С годами все стало только лучше, особенно с HomeKit и Google Home, но Home Assistant всегда преуспевал в этом, потому что у него очень активное сообщество гиков, которые хотят, чтобы все их странные игрушки хорошо играли очень специфическими способами. Если у вас есть коммутатор, который вы хотите использовать с другим устройством, вполне вероятно, что кто-то потратил много времени на его настройку и размещение этой информации в Интернете в качестве плана.

Вы также можете быть знакомы с Matter, новым стандартом домашней автоматизации, который призван упростить многие из этих проблем. Если вы не знакомы с Материей и Нитью, очень рекомендую крайсобственный переводчик. Развертывание все еще находится в разработке, и пока не так много устройств в дикой природе, но если все пойдет хорошо (значительное если) Тогда головной боли в будущем должно быть гораздо меньше.

Я хотел избавиться от этого хаба и заставить все работать в одной небольшой экосистеме. READ Теперь вы можете найти звериные осколки, пересекающие звёзды в реальной жизни, в виде конфет.

Я немного поэкспериментировал с запуском Home Assistant в качестве контейнера Docker на NAS (небольшое сетевое устройство, которое я использую для хранения фильмов) несколько лет назад. Я был очень впечатлен тем, насколько хорошо он мог взаимодействовать не только с моими существующими устройствами умного дома, но и тем, насколько хорошо он позволял мне микропрограммировать мои существующие устройства. Но одна вещь, которая удерживала меня, — это моя система Philips Hue, которая годами делала рутиной использование чего-либо за пределами своей экосистемы. До недавнего времени Hue полагалась на Zigbee, стандарт ячеистой сети с низким энергопотреблением, чтобы заставить лампочки общаться друг с другом.

Будучи одним из первых пользователей Hue, Hue не упрощает жизнь. Несмотря на то, что протокол Zigbee используется совместно с другими источниками света и переключателями, заставить их хорошо работать с ними исторически было все равно, что вырывать зубы. Например, у Ikea есть собственная система умного дома со своим собственным хабом, приложением и всем остальным (видите, у нее есть один С Материей сейчас!), но несколько лет назад, чтобы заставить их играть хорошо, требовалось множество странных обходных путей. Конечно, есть отличные решения и интеграции, которые я могу использовать, например Zigbee2MQTT, Интеграция Philips Hueи сейчас, Тема. Но таков был принцип: я хотел избавиться от этого хаба и заставить все работать в одной маленькой экосистеме. Я хотел начать новую жизнь. Здесь на помощь приходит SkyConnect.

Я хотел избежать использования нескольких концентраторов Zigbee, таких как Hue Bridge, только для управления несколькими источниками света. Фото: Philips Hue

Добавление Zigbee (или даже Z-Wave) в Home Assistant не ново. Тонны USB-ключей, например Конби II, уже существует. SkyConnect является новым в том, что он добавляет поддержку как Zigbee, так и Thread/Matter, и, несмотря на отсутствие устройств Matter в моем доме, знание того, что он частично разработан и восприимчив для работы непосредственно с самим Home Assistant, было для меня достаточной мотивацией, чтобы заранее заказ. Это отличный повод сделать решительный шаг и начать новую жизнь. Другой вариант добавления Matter и Zigbee — это Желтый домашний помощникмощная маленькая плата, использующая Raspberry Pi расчетная единица 4но у меня нет доступа к CM4, поэтому я пошел с ключом.

Обычно я запускал его как Docker-контейнер на своем NAS, но я понятия не имел, совместим ли этот ключ, и подумал, что будет лучше выделить целую машину для моего домашнего запуска. К счастью, недавно я заменил свой Raspberry Pi на диски для потоковой передачи WiiM, поэтому у меня было несколько Raspberry Pi 4B (если вы все еще пытаетесь найти один, rpilocator — отличный инструмент). Пришло время стать серьезным. Установить Hass.io (операционную систему для Home Assistant) легко, если вы сделали что-то удаленно сложное с Raspberry Pi; Вы можете просто загрузить файл .img или скопировать URL-адрес и использовать такие программы, как печатный записать их на карту microSD и Следуй инструкциям оттуда. Что касается проектов с открытым исходным кодом, это очень простой процесс для начала. READ Искусственный интеллект — это владение языком. Должны ли мы доверять тому, что он говорит?

Малиновый Пи, Одроидили другой одноплатный компьютер, на котором можно легко управлять Home Assistant. Фото: Крис Пирсон

SkyConnect выглядит как небольшой синий USB-накопитель и поставляется с небольшим удлинительным кабелем именно потому, что порты USB 3.0, как известно, создают помехи для беспроводных устройств. Само устройство работает по принципу plug-and-play, что означает, что вам не нужно ничего настраивать; Home Assistant просто распознает его и заставит работать.

А вот и самое интересное: медленный и мучительный процесс разборки всего, что связано с Philips Hue Hub. Для этого процесса я собирался использовать домашнюю автоматизацию Zigbee. Этот процесс прост, но менее интуитивен, чем программное обеспечение, разработанное специально для аппаратного обеспечения. Поскольку для их включения необходимо отключить свет и пульты от концентратора, это означало, что все выключатели в моем доме временно вышли из строя. Ничего не работало, но я был в восторге, потому что должен был делать все на своих условиях, используя программное обеспечение, которое я размещал, и без ужасного маленького несотрудничающего центра, держащего меня за руку.

Я начал с спаривания своих лампочек ZHA (Домашняя автоматизация Zigbee), интеграция, которая будет общаться с моими фонарями Zigbee и пультами дистанционного управления. Оттуда Blueprints становится очень полезным. графики Это готовые предустановки автоматизации, которые упрощают процесс программирования Home Assistant. Настенные выключатели Hue, которые мне нужно было перепрограммировать. Графики HA потрясающие Отличный ресурс, и у него был размах Доступна совместимая схема, хотя я немного наткнулся на файл вспомогательного сценария, который мне нужно было настроить, чтобы на самом деле заставить Blueprint работать. Оттуда я начал настраивать все сцены освещения, которые у меня были.

Elgato Key Light, как здесь Офис Тома Уоррена Его можно без особых усилий сложить в Home Assistant. Фото: Том Уоррен/The Verge

Ситуация перешла от базовой к забавной, когда я начал интегрировать адаптеры, отличные от Hue, в свою экосистему Home Assistant. у меня эльгато ключевые огни Он настроен на моем столе для потоковой передачи и вызовов Zoom, и теперь, с помощью Home Assistant, я могу переопределить приложение и относиться к источникам света как к любой другой лампе или выключателю, добавлять их в сцены и даже автоматизировать их. Затем я начал добавлять в свой дом другие устройства, такие как датчики от Xiaomi, которые я мог использовать для включения освещения на рабочем столе при обнаружении движения. У меня также есть несколько других источников света и нестандартных световых полос, которые я сделал вручную и которые работают на чем-то под названием белый светодиодЭто система на основе Wi-Fi, которая позволяет очень точно управлять световыми полосами. Тема WLED — это отдельная статья, но если коротко, то в том, что Интеграция, потому что она есть в Home Assistant. Над этим тоже кто-то работает интеграция С моими WiiM-шарами, хотя я еще не особо вникал в это. READ Драйверы Steam Deck для Windows 10 теперь доступны

Оттуда все становится действительно перекошенным. Я установил HACS, или Home Assistant Community Store, надстройку, которая требует немного сложной настройки, но позволяет вам загружать пользовательские репозитории GitHub, чтобы делать действительно ужасные вещи. Как сказал мне мой коллега Крис Грант, настоящий эксперт по домашнему помощнику, Node-RED — это надстройка для настройки сложной домашней автоматизации с использованием узлов блок-схем. Я был в свином раю. Теперь я могу делать действительно глупые вещи.

Вам нужно было приобрести Home Assistant SkyConnect, чтобы начать использовать Home Assistant? Или еще лучше, нужен ли мне домашний помощник вообще? честно говоря, нет. Я мог бы прожить свою жизнь с HomeKit и приложением Hue и быть полностью довольным. Все настроено, и было разработано бесчисленное множество решений, чтобы заставить мою исправленную аппаратную систему общаться друг с другом. Но по мере того, как я становился старше, меня все больше злило то, кто и что имело доступ к моим вещам, и я становился все более нетерпеливым, когда мне не разрешали что-то делать с моим оборудованием самым развратным образом. Хотя у меня никогда не будет варианта использования выключателя света, который также отправляет электронную почту, я знаю, что если бы я когда-нибудь захотел сделать это, я мог бы теперь с простой блок-схемой Node-RED.