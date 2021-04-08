Honeywell и рэпер Will.i.am только что выпустили футуристическую маску для лица со встроенными беспроводными наушниками















Честно говоря, в этом названии ничего нельзя предсказать. На самом деле с каждым последующим словом оно становится еще более странным. Не ждите, что Will.i.am выпустит лекарство и, более того, станет партнером Honeywell над этим продуктом … но рэпер и OEM-конгломерат объединились для создания маски, сочетающей в себе лучшее из обоих концов. Названная XUPERMASK, маска для лица за 299 долларов поставляется с двумя трехскоростными вентиляторами и фильтрами HEPA, но также включает в себя наушники Bluetooth с шумоподавлением и 7-часовым временем автономной работы. Скажу честно, независимо от ссылки на Will.i.am, маска действительно выглядит очень футуристично (она поставляется совместно с голливудским стилистом Хосе Фернандесом, который также разработал костюмы космонавтов SpaceX). Тот факт, что Honeywell был построен компанией Honeywell, придает ему большое доверие, и я не могу поверить, что говорю это, но я действительно вижу себя в одном из них.

XUPERMASK пытается превратить маски для лица в элемент поп-культуры. Это определенно не ворс … маска ожидает утверждения FDA, и она оснащена сменными HEPA-фильтрами производства Honeywell – компании, создавшей лучшие в мире системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Компонент поп-культуры исходит от рэпера и участника Black Eyed Peas Will.i.am, который также стремится превратить XUPERMASK в мятежную пару беспроводных наушников.

Что касается дизайна лицевой маски, XUPERMASK имеет универсальную посадку благодаря силиконовому лицевому уплотнению и высокоэффективному эластичному ремешку, который оборачивается вокруг вашей головы. Маска оснащена двойными вентиляторами, которые работают с 3 скоростями, чтобы подавать свежий воздух прямо к вашему лицу во время вдоха. Воздух продувается через набор гофрированных HEPA-фильтров, производимых Honeywell, и фильтры предназначены для замены каждые 30 дней для достижения оптимальной производительности. Сами фанаты работают впечатляющие 7 часов при полной зарядке, обеспечивая достаточно использования, чтобы помочь вам провести большую часть дня … и, чтобы заключить сделку, маска даже подсвечивает светящиеся спортивные светодиодные кольца вокруг каждого вентилятора, чтобы получить этот футуристический вид .

Помимо того, что это всего лишь маска для лица, XUPERMASK (произносится как Supermask, если вам все еще интересно) также включает в себя пару беспроводных наушников. Наушники выступают по бокам маски и могут быть прикреплены к самой маске на специальных магнитных пластинах. Если вы хотите их надеть, просто отделите их от наушников и поместите в ухо. Наушники оснащены технологией Bluetooth 5.0, которая идеально подходит для любого интеллектуального устройства. Он поставляется с активным шумоподавлением (что впечатляет для маски для лица) и даже имеет встроенный микрофон для шумоподавления для таких вещей, как ответ на звонки или отправка голосовых сообщений. Нет никаких указаний на то, где расположен этот микрофон, но я был бы полностью впечатлен, если бы он находился внутри самого корпуса маски. Это означает, что вы можете говорить в маске, и вас не приглушают.

В настоящее время XUPERMASK выпускается в двух цветах: один полностью черный, а другой – белый + оранжевый. Просто визуально это выглядит очень эффектно. Светодиодные кольца, металлические крышки вентиляторов и эти магнитные наушники отличают XUPERMASK. Маска поставляется с набором элементов управления, встроенных с обеих сторон, что позволяет вам переключать скорость вращения вентилятора, светодиодную подсветку, включение / выключение ANC, а также выполнять основные действия, такие как отвечать на звонки или воспроизводить и приостанавливать музыку. Вне моей головы маска для лица с вентилятором и наушниками звучит как сумасшедшая идея, которая может полностью сработать, и с XUPERMASK, Honeywell и Will.i.am делают ставку на будущее, в котором маски по-прежнему будут популярным внешним видом. аксессуар для лица … в этом случае похоже, что наличие беспроводных наушников, встроенных в лицевую маску, имеет немного больше смысла. XUPERMASK в настоящее время доступен в двух размерах и по розничной цене 299 долларов. Маска входит в состав XUPERKIT (я думаю, что название было идеей Will.i.am), которая включает в себя футляр для переноски, сменные 3-месячные HEPA-фильтры, USB-кабель для зарядки и сменные насадки для наушников для разных размеров ушей. В XUPERMASK Он еще не получил одобрения FDA, но разрешение на использование в экстренных случаях было получено.

Дизайнеры: will.i.am и Хосе И. Фернандес в партнерстве с Honeywell