Honkai: Трейлер запуска Star Rail ‘Interstellar Journey’

miHoYo бесплатно выпустила трейлер своей космической фэнтезийной ролевой игры Хонкай: Звездное Царствокоторый он назвал «Межзвездное путешествие».
Вот обзор игры через miHoYo:
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В этой галактике это называют «эонами». Они создают реальность, стирают звезды и оставляют свой след в бесчисленных мирах. Вы будете путешествовать со своими товарищами по галактике на Астральном экспрессе, следуя по пути, пройденному эонами, когда они шли дальше. Отсюда вы будете исследовать новые цивилизации, встречать новых компаньонов и начинать новые приключения среди бесчисленных фэнтезийных миров. Все ответы, которые вы ищете, будут раскрыты среди звезд.
Ну, что же вы ждете? Готовы ли вы начать это новаторское путешествие?
Хонкай: Звездное Царство HoYoverse — это фэнтезийная ролевая игра, действие которой происходит в космосе.
Поднимитесь на борт Astral Express и испытайте чудеса бесконечной галактики, полные приключений и волнений.
Игроки встретят новых компаньонов в разных мирах и, возможно, встретятся со знакомыми лицами. Вместе преодолейте трудности, вызванные Стеллароном, и раскройте скрытые за ними истины! Пусть это путешествие приведет нас к звездам!
Ключевая особенность
- Исследуйте уникальные миры — Исследуйте бесконечную вселенную, полную чудес. 3, 2, 1, старт варпа! Космическая станция с запечатанным Curios, чужая планета с вечной зимой, звездолет, преследующий зверства… Каждая станция Astral Express — это невиданный ранее вид на галактику! Исследуйте фэнтезийные миры и цивилизации, открывайте тайны, которые невозможно вообразить, и отправляйтесь в удивительное путешествие!
- Установить опыт РПГ — Лучшее в своем классе захватывающее приключение за пределами звезд. Отправляйтесь в галактическое приключение, создавая историю. Наш передовой движок обеспечивает высококачественные кинематографические фильмы в режиме реального времени, наша инновационная система выражения лица вызывает настоящие эмоции, а оригинальная музыка HOYO-MiX прокладывает путь. Присоединяйтесь к нам сейчас и путешествуйте по миру конфликтов и сотрудничества, где ваш выбор определяет результат!
- заставить союзников — Отправляйтесь в новаторское приключение с новыми друзьями. В океане звезд бесконечные встречи, сопровождаемые бесконечными приключениями. Готовьте билеты для друзей и отправляйтесь в это удивительное путешествие вместе! Смелая и эксцентричная девушка с амнезией, благородный и честный рейнджер Сильвермейн, ленивый генерал Облачных рыцарей и даже загадочная и скрытная профессиональная красавица… Вместе столкнитесь с кризисом Стелларона и сплетите свое прошлое, настоящее и будущее со смехом и слезами.
- Переосмысление тактического боя — Используйте слабости, боритесь за то, что душе угодно. Приготовьтесь к захватывающим сражениям в приятном темпе! Используйте новую командную боевую систему, которая обеспечивает простое и стратегическое управление, используйте приемы и подавляйте врагов с помощью различных типов преодоления слабостей, а затем завершайте бой в потрясающем стиле с помощью потрясающего Ultimate. В лабиринтах случайно сгенерированной смоделированной вселенной удивительные случайные события и почти 100 различных благословений и артефактов дадут вам удивительный прирост способностей, позволяя вам бросить вызов непредсказуемой боевой обстановке.
- Лучшие актеры озвучивания для захватывающего опыта — На всю историю собралась команда мечты из мультиязычных дипломов. Когда слова оживают, когда истории дают вам выбор, когда у персонажей есть душа… Мы дарим вам десятки эмоций, сотни выражений лица, тысячи знаний и миллионы слов, составляющих бьющееся сердце этого вселенная. С полной озвучкой на четырех языках персонажи превзойдут свое виртуальное существование и станут вашими реальными спутниками, создав вместе с вами новую главу в этой истории.
Хонкай: Звездное Царство Запланировано для ПК через скачать клиент И Магазин эпических игрiOS через магазин приложенийи Android через гугл приложения 26 апреля, а позже PlayStation 5 и PlayStation 4.
Смотрите объявление о запуске ниже.
Запуск трейлера: «Межзвездное путешествие»
Английский
Японский
Корейский
традиционный китайский
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».