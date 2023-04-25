Honkai: Трейлер запуска Star Rail ‘Interstellar Journey’

miHoYo бесплатно выпустила трейлер своей космической фэнтезийной ролевой игры Хонкай: Звездное Царствокоторый он назвал «Межзвездное путешествие».

Вот обзор игры через miHoYo:

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В этой галактике это называют «эонами». Они создают реальность, стирают звезды и оставляют свой след в бесчисленных мирах. Вы будете путешествовать со своими товарищами по галактике на Астральном экспрессе, следуя по пути, пройденному эонами, когда они шли дальше. Отсюда вы будете исследовать новые цивилизации, встречать новых компаньонов и начинать новые приключения среди бесчисленных фэнтезийных миров. Все ответы, которые вы ищете, будут раскрыты среди звезд.

Ну, что же вы ждете? Готовы ли вы начать это новаторское путешествие?

Хонкай: Звездное Царство HoYoverse — это фэнтезийная ролевая игра, действие которой происходит в космосе.

Поднимитесь на борт Astral Express и испытайте чудеса бесконечной галактики, полные приключений и волнений.

Игроки встретят новых компаньонов в разных мирах и, возможно, встретятся со знакомыми лицами. Вместе преодолейте трудности, вызванные Стеллароном, и раскройте скрытые за ними истины! Пусть это путешествие приведет нас к звездам!

Ключевая особенность