Honkai: Финальное закрытое бета-тестирование Star Rail начнется 10 февраля.

miHoYo Начнется финальное бета-тестирование пошаговой научной фантастики РПГ Хонкай: Звездное Царство 10 февраля через ПКiOS и Android-разработчик объявить. Подписки теперь доступны в игре Официальный сайт.

Вот обзор игры и финальное закрытое бета-тестирование через miHoYo:

Хонкай: Звездное Царство — это совершенно новая космическая фэнтезийная ролевая игра с путешествием в огромные неизведанные миры. В игре есть интуитивно понятная пошаговая боевая система, большие карты с лабиринтами исследований, геймплей с решением головоломок и захватывающие истории, которые вместе образуют межзвездную мелодию, полную сюрпризов и полезных впечатлений, разносящихся по всей вселенной! В этой вселенной есть [Aeons], воплощение Универсальных Принципов, способное свободно перемещаться между бесконечными мирами, используя некую изначальную силу. Галактика наполнена разнообразными мирами с уникальными пейзажами и историями. в [Aeons] Бродя по вселенной придерживаются своих убеждений. Главный герой, которому имплантировали [Stellaron]отправляется в путешествие на Астральном экспрессе с группой пассажиров, которые утверждают, что унаследовали душу [the Trailblaze]. Вместе они пойдут по дорогам [Aeons] Чтобы исследовать царства вселенной.

В финальном закрытом бета-тестировании игроки смогут испытать историю происхождения на космической станции Хирта, а затем отправиться в галактику, исследуя Ярило-VI и Сяньчжоу Луофу, два основных направления с отличной культурой и ландшафтом: Ярило-VI, Ледяная холодная планета таит в себе тайны и бесчисленные опасности, замороженные под толстым слоем льда, ожидающие дальнейшего изучения. Сяньчжоу Луофу, показанный впервые, представляет собой бронированного гиганта, принадлежащего Альянсу Сяньчжоу, одной из самых могущественных и влиятельных фракций во вселенной. Сяньчжоу Луофу, вторая остановка в Великом путешествии первооткрывателей, с его шумными городскими пейзажами и изысканной архитектурой, предвещает следующую экспедицию, полную восточных фантазий, где между различными группами нарастает напряжение! Помимо странствий по миру, раскрытия тайн и общения с персонажами, первопроходцы также могут создать свою собственную боевую команду из четырех человек из широкого спектра игровых персонажей, среди которых Байлу, Яньцин, Цинку и Тиньюнь. Игроки могут оттачивать свои уникальные боевые навыки, чтобы сразиться с различными типами противников в захватывающей пошаговой боевой системе. Кроме того, он увидит финальную закрытую бету Хонкай: Звездное Царство Реализуйте новые функции игрового процесса, такие как совместный режим, миссии компаньонов, перестрелки и многое другое.

Доступен полный FAQ для финального закрытого бета-тестирования здесь.

Смотрите новый трейлер ниже. Просмотрите новый набор скриншотов в галерее.

Финальный закрытый бета-трейлер: космическая комедия

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