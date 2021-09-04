Horizon Forbidden West должен был получить бесплатное обновление с PS4 до PS5

В четверг Sony объявила, что Запретный горизонт на запад продолжение игры Горизонт нулевой рассвет, Будет Доступно для предзаказа перед выпуском в феврале 2022 года. Но вопреки тому, что Sony заявила в прошлом году (ч / т Forbes), нет возможности обновить игру с PlayStation 4 до PlayStation 5.

Sony сообщила в своем блоге в сентябре 2020 года. Запретный горизонт на запад Среди игр, получивших бесплатное обновление с PS4 до версии PS5, будут:

«Кроме того, мы знаем, что сообщество PS4 будет переходить на PS5 в разное время, и мы рады объявить о выпуске некоторых из наших эксклюзивов для PS4. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure и Horizon Forbidden West будут Запуск на PS4. Эти три игры Чтобы воспользоваться преимуществами PS5 и ее уникальными функциями следующего поколения, такими как сверхбыстрый SSD и контроллер DualSense, владельцы PS4 также смогут насладиться этими впечатлениями при запуске. запуск игр включает бесплатное обновление для обеих консолей PS5, в то время как дисковые версии этих игр для PS4 «Бесплатное обновление для PS5 с приводом Ultra HD Blu-Ray».

и, как ребристый указывая наДжим Райан, генеральный директор Sony Interactive Entertainment, рассказал Пусковая установка Washington Post В прошлом году игры для PS5 «будут строиться с нуля». Для игр вроде Запретный горизонт на запад А также Человек-паук: Майлз Моралес, у компании был «способ обновления для пользователей PS4, чтобы получить версии для PS5 бесплатно».

Райан сказал Почта что «никто не должен разочаровываться», добавив, что «речь идет о людях, у которых есть выбор».

Но то, что Sony объявила на этой неделе, было … не этим. Игроки, которые хотят начать играть Запретный горизонт на запад PS4 придется покупать более дорогие версии игры, которые предлагают цифровые копии для обеих консолей: эти комплекты стоят 79,99 долларов за Digital Deluxe Edition, 199,99 долларов за коллекционное издание и 259,99 долларов за издание Regalla. В противном случае вы можете получить стандартную версию PS4 за 59,99 долларов США и купить новую копию игры для PS5 позже по полной цене в 69,99 долларов США. В будущем обновлений нет, Согласно странице поддержки NS Горизонт запрещен на запад.

Мы обратились к Sony за комментариями, чтобы попытаться объяснить, почему компания, по-видимому, изменила свои ранее объявленные планы по бесплатному обновлению PS4 до версий PS5. Запретный горизонт на запад, и обновим, если мы получим ответ.