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HP заявляет, что ее последняя версия Envy 14 может работать до 16,5 часов без подзарядки.

11 января, 2021
Artem Sokolov

Ноутбук имеет некоторые функции, ориентированные на конфиденциальность, в том числе сканер отпечатков пальцев, Телесный ставень Веб-камера 720p и специальный переключатель отключения микрофона на клавиатуре. Инструмент AI Noise Removal устраняет фоновый шум при звонках или записи звука. Ноутбук также будет иметь функцию улучшенного освещения HP, которая сосредоточена вокруг селфи-подсветки с элементами управления подсветкой на экране, чтобы помочь вам лучше выглядеть во время видеозвонков. Эта функция должна быть доступна в феврале.

Последний HP Envy 14, Это начинается с 999 долларовОн должен прибыть в конце этого месяца.

HP

Элитные беспроводные наушники также присоединяются к портфолио HP. Он предназначен для плавного переключения между устройствами с помощью приложений Windows 10, iOS и Android. Функции включают регулируемое шумоподавление, настраиваемую настройку звука и предустановки состояния звука, а также поставляется с зарядным чехлом USB-C. HP еще не объявила цены, но беспроводные наушники Elite должны появиться в продаже в апреле.

Беспроводная мышь HP 635 для нескольких устройств

HP

По заявлению компании, беспроводная мышь для нескольких устройств HP 635 рассчитана на один год автономной работы. По словам HP, вы сможете подключить до трех устройств через USB-ключ или два с помощью Bluetooth для «непрерывного перехода» между компьютером и планшетом. Сверхкомпактная мышь оснащена четырьмя программируемыми мягкими кнопками с обеих сторон. Он должен прибыть в следующем месяце и будет стоить 60 долларов.

Дисплей HP M24f FHD

HP

Кроме того, компания HP обновила свой модельный ряд. По заявлению компании, дисплеи FHD серии M оснащены сертифицированной Eyesafe технологией низкого синего света, которая не влияет на точность цветопередачи. Экраны, не имеющие границ с трех сторон, выполнены из Переработанный пластик Ocean. Они будут начинаться с 139 долларов и, вероятно, появятся в марте.

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Дисплей HP E24u G4 USB-C

HP

Кроме того, HP представила пару дисплеев, которые могут передавать до 65 Вт мощности ноутбукам через USB-C. E24u G4 и E27u G4 поддерживают сериализацию и многопортовую связь, а также постоянную защиту Eye Ease. Вы можете разбудить и экран, и ноутбук (или перевести их в спящий режим), нажав одну кнопку питания на экране. Экраны должны быть доступны в феврале. E24u будет стоить 219 долларов, а E27u обойдется вам в 339 долларов.

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