HP заявляет, что ее последняя версия Envy 14 может работать до 16,5 часов без подзарядки.

Ноутбук имеет некоторые функции, ориентированные на конфиденциальность, в том числе сканер отпечатков пальцев, Телесный ставень Веб-камера 720p и специальный переключатель отключения микрофона на клавиатуре. Инструмент AI Noise Removal устраняет фоновый шум при звонках или записи звука. Ноутбук также будет иметь функцию улучшенного освещения HP, которая сосредоточена вокруг селфи-подсветки с элементами управления подсветкой на экране, чтобы помочь вам лучше выглядеть во время видеозвонков. Эта функция должна быть доступна в феврале.

Последний HP Envy 14, Это начинается с 999 долларовОн должен прибыть в конце этого месяца.

HP

Элитные беспроводные наушники также присоединяются к портфолио HP. Он предназначен для плавного переключения между устройствами с помощью приложений Windows 10, iOS и Android. Функции включают регулируемое шумоподавление, настраиваемую настройку звука и предустановки состояния звука, а также поставляется с зарядным чехлом USB-C. HP еще не объявила цены, но беспроводные наушники Elite должны появиться в продаже в апреле.

HP

По заявлению компании, беспроводная мышь для нескольких устройств HP 635 рассчитана на один год автономной работы. По словам HP, вы сможете подключить до трех устройств через USB-ключ или два с помощью Bluetooth для «непрерывного перехода» между компьютером и планшетом. Сверхкомпактная мышь оснащена четырьмя программируемыми мягкими кнопками с обеих сторон. Он должен прибыть в следующем месяце и будет стоить 60 долларов.

HP

Кроме того, компания HP обновила свой модельный ряд. По заявлению компании, дисплеи FHD серии M оснащены сертифицированной Eyesafe технологией низкого синего света, которая не влияет на точность цветопередачи. Экраны, не имеющие границ с трех сторон, выполнены из Переработанный пластик Ocean. Они будут начинаться с 139 долларов и, вероятно, появятся в марте.

HP

Кроме того, HP представила пару дисплеев, которые могут передавать до 65 Вт мощности ноутбукам через USB-C. E24u G4 и E27u G4 поддерживают сериализацию и многопортовую связь, а также постоянную защиту Eye Ease. Вы можете разбудить и экран, и ноутбук (или перевести их в спящий режим), нажав одну кнопку питания на экране. Экраны должны быть доступны в феврале. E24u будет стоить 219 долларов, а E27u обойдется вам в 339 долларов.