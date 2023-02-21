HSBC обеспечил продажи российского бизнеса на сумму 300 миллионов долларов, заявив, что сделка рассчитана на 2023 год.

ЛОНДОН, 21 фев (Рейтер) — Банк HSBC HSBA.L> заявил, что рассчитывает завершить продажу российского бизнеса в первой половине 2023 года, что является самым важным обновлением о ходе сделки с июля 2022 года. Он согласился продать это подразделение местному кредитору Экспобанку.

Крупнейший банк Европы упустил 300 миллионов долларов из-за ожидаемых продаж бизнеса, сообщил HSBC в своих годовых результатах за 2022 год.

В июле прошлого года HSBC заявил, что ожидает одобрения со стороны российского правительства и регулирующих органов, незадолго до того, как заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Россия заблокирует продажу российского бизнеса иностранных банков.

Лондонский кредитор подтвердил во вторник, что сделка все еще ожидает одобрения регулирующих органов, и дальнейших обновлений о статусе этого процесса не поступало.

Многие транснациональные корпорации быстро ушли из России после вторжения на Украину в феврале прошлого года, но банки были одним из самых медленных секторов, которые отказывались от своих активов из-за опасений по поводу того, что позволит российское законодательство. Свою акцию в Украине Москва называет «спецоперацией».

В июле прошлого года московский суд запретил Credit Suisse продавать доли в своем российском подразделении и обязал швейцарский банк конфисковать 10 миллионов евро (10,7 миллиона долларов).

Деятельность HSBC в России состояла из корпоративного банковского бизнеса, предоставляющего кредитные и инвестиционно-банковские услуги местным и международным клиентам.

По словам финансового директора HSBC Эвана Стивенсона, до российского вторжения в нем работало около 200 человек.

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Отчет Лоуренса Уайта; Монтаж Кеннета Максвелла

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