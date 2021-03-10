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HTC сокращает объем своего VR Tracker и запускает новый аксессуар для отслеживания лица

10 марта, 2021
Artem Sokolov

HTC сегодня запускает третье поколение Vive Tracker, И он намного меньше по размеру и весу, чем он Прямой предшественник. Vive Tracker 3.0 примерно на 33 процента меньше, чем модель 2018 года, и на 15 процентов легче, а его площадь составляет примерно 10 см или четыре дюйма. Такое качественное уменьшение объема означает, что гораздо проще прикрепить устройство к телу или аксессуару, что довольно громоздко на громоздких старых моделях. О, и теперь он использует USB-C.

Дэниел Купер

Несмотря на меньший размер корпуса, компания заявляет, что устройство прослужит на 75% дольше без подзарядки, увеличивая заявленное время автономной работы почти до семи часов. HTC ясно дала понять, что трекеры меньшего размера должны упростить прикрепление к запястьям и лодыжкам для отслеживания всего тела в виртуальной реальности. По сравнению с тестом более крупной версии в Разал Игрок 21 Несколько недель назад улучшение было заметно. Но HTC заявила, что нет никаких компромиссов в точности отслеживания по сравнению со своими старшими братьями и сестрами.

Изображение HTC Vive Tracker 3.0, сидящего за столом, с боковым разъемом USB-C.

Дэниел Купер

К обратной совместимости между новыми трекерами и старыми устройствами претензий быть не должно. Компания заявляет, что она будет без проблем интегрироваться со SteamVR 1.0 и 2.0 и по-прежнему будет совместима с любыми принадлежащими ей аксессуарами, в которых используются разъемы pogo pin. HTC Vive Tracker 3.0 доступен с сегодняшнего дня как в США, так и в Европе по цене 129 долларов / 139 евро как на собственном сайте Vive, так и на Amazon и других участвующих розничных продавцах.

Концептуальное изображение HTC Vive Facial Tracker, как показано на изображении.

HTC

Между тем, HTC также запускает новый трекер Vive Facial, который «легко отслеживает 38 движений лица по губам, челюсти, зубам, языку, подбородку и щекам». Идея состоит в том, чтобы позволить людям в виртуальной реальности видеть свой аватар с точной копией их лиц, которые отслеживаются в реальном времени. Система использует инфракрасное освещение, подключенное к двум камерам, которые отслеживают (предположительно аналогично тому, как работает FaceID) движение вашего рта.

Компания заявляет, что это новый инструмент для геймеров и разработчиков, а также способ «придать импульс» будущим методам повествования. Это также может быть полезно для корпоративных пользователей, которым необходимо отслеживать лицевые записи во время тестирования продукта, а также в медицинских ситуациях. Кроме того, он может обеспечить дешевый и веселый захват движения для кинематографистов, которые не могут позволить себе более сложные и более дорогие маршруты. Это также доступно для покупки с сегодняшнего дня на веб-сайте HTC.

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