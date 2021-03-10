HTC сокращает объем своего VR Tracker и запускает новый аксессуар для отслеживания лица

HTC сегодня запускает третье поколение Vive Tracker, И он намного меньше по размеру и весу, чем он Прямой предшественник. Vive Tracker 3.0 примерно на 33 процента меньше, чем модель 2018 года, и на 15 процентов легче, а его площадь составляет примерно 10 см или четыре дюйма. Такое качественное уменьшение объема означает, что гораздо проще прикрепить устройство к телу или аксессуару, что довольно громоздко на громоздких старых моделях. О, и теперь он использует USB-C.

Дэниел Купер

Несмотря на меньший размер корпуса, компания заявляет, что устройство прослужит на 75% дольше без подзарядки, увеличивая заявленное время автономной работы почти до семи часов. HTC ясно дала понять, что трекеры меньшего размера должны упростить прикрепление к запястьям и лодыжкам для отслеживания всего тела в виртуальной реальности. По сравнению с тестом более крупной версии в Разал Игрок 21 Несколько недель назад улучшение было заметно. Но HTC заявила, что нет никаких компромиссов в точности отслеживания по сравнению со своими старшими братьями и сестрами.

Дэниел Купер

К обратной совместимости между новыми трекерами и старыми устройствами претензий быть не должно. Компания заявляет, что она будет без проблем интегрироваться со SteamVR 1.0 и 2.0 и по-прежнему будет совместима с любыми принадлежащими ей аксессуарами, в которых используются разъемы pogo pin. HTC Vive Tracker 3.0 доступен с сегодняшнего дня как в США, так и в Европе по цене 129 долларов / 139 евро как на собственном сайте Vive, так и на Amazon и других участвующих розничных продавцах.

HTC

Между тем, HTC также запускает новый трекер Vive Facial, который «легко отслеживает 38 движений лица по губам, челюсти, зубам, языку, подбородку и щекам». Идея состоит в том, чтобы позволить людям в виртуальной реальности видеть свой аватар с точной копией их лиц, которые отслеживаются в реальном времени. Система использует инфракрасное освещение, подключенное к двум камерам, которые отслеживают (предположительно аналогично тому, как работает FaceID) движение вашего рта.

Компания заявляет, что это новый инструмент для геймеров и разработчиков, а также способ «придать импульс» будущим методам повествования. Это также может быть полезно для корпоративных пользователей, которым необходимо отслеживать лицевые записи во время тестирования продукта, а также в медицинских ситуациях. Кроме того, он может обеспечить дешевый и веселый захват движения для кинематографистов, которые не могут позволить себе более сложные и более дорогие маршруты. Это также доступно для покупки с сегодняшнего дня на веб-сайте HTC.