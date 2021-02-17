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Hulu, март 2021 года: в этом месяце выйдут все новые фильмы и шоу.

17 февраля, 2021
Muhammad

Добро пожаловать в марш! Эти статьи – единственный способ сказать, что время идет. Это также помогает увидеть плюшки, с которыми мы имеем дело в этом месяце на Hulu.

Заметными событиями в этом месяце станет премьера 4 сезона сериала «Хорошие девушки» на канале NBC с участием Риты, Кристины Хендрикс и Мэй Уитман. Если вы не знали, в сериале рассказывается об этих трех женщинах, которые, например, погружают пальцы ног в более печально известные способы заработка. Да, они сильно сломались. Это невероятно весело и напряженно, и я очень рекомендую его. 4 сезон стартует 8 марта.

Если вам больше нравятся документальные фильмы, «Baby 90» – это то, что нужно обязательно посмотреть, когда подросток в 90-х годах актриса Солей Мун Фрай всегда носила с собой видеокамеру. Она задокументировала сотни часов видеозаписей, а затем заблокировала их более 20 лет. По прошествии всего этого времени Baby 90 открывает подвал и представляет капсулу реального времени группе друзей, которые выросли в Голливуде и Нью-Йорке в 1990-х годах, уравновешивая детство, доинтернет-славу и взрыв социальных сетей. Идеально подходит для тех, кто хочет опереться на свое желание!

Ознакомьтесь с полным списком ниже:

1 марта
Тринадцатый воин (1999)
50/50 (2011)
Продолжение “Очень Брэди” (1996)
Как бы то ни было (1997)
Атака 50-футовой чирлидерши (2012)
Блоковое наступление (2011)
Милая (1998)
Удар (2001)
Лучший фильм в Бруклине (2010)
Чарльз и Диана: 1983 (2020)
Коктейль (1988)
Разрушитель (1993)
Родословная (2006)
Сказка о дельфине (2011)
Сказка дельфинов 2 (2014)
Работник месяца (2006)
Враг государства (1998)
Запретное королевство (2008)
Призрачный писатель (2010)
Великие спорщики (2007)
Я могу поступить плохо сам (2009)
Ледниковый период: Рассвет динозавров (2009)
На линии огня (1993)
Судья Дредд (1995)
Последнее лицо (2017)
Малкольм Икс (1992)
МакКлинток! (Версия продукта) (1963)
Дневник няни (2007)
Нил Янг: Золотое сердце (2006)
Девятые врата (1999)
Пандорум (2009)
Патриотические игры (1992)
Хищники (2009)
Красивая женщина (1990)
Бесценный (2016)
Рашмор (1999)
Скряга (1988)
В центре внимания (2008)
Сильверадо (1985)
Щепка (1993)
Социальная сеть (2010)
Дух (2008)
Звездные врата (1994)
Старски и Хэтч (2004)
Терминал (2004)
Tokyo Rise (2020)
Турист (2010)
Предатель (2008)
Вертикальная граница (2000)
Свадьба Crashers (2005)
Полные девять ярдов (2000)
Молодой Франкенштейн (1974)

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2 марта
Обломки: Первое шоу (NBC)
Голос: Премьера 20 сезона (NBC)
Top Chef: Завершение 17 сезона (Браво)

3 марта
Новый Амстердам: Премьера третьего сезона (NBC)

5 марта
Уровень босса: (Hulu Original) Премьера
Аммонит (2020)
Бейрут (2018)
Железная маска (2019)

6 марта
Аисты (2016)
Запущен (2020)

7 марта
Проксима (2019)

8 марта
Хорошие девочки: Премьера 4 сезона (NBC)
Кораблекрушение: завершите 1-й сезон (Банегай)

9 марта
Totally Ascot: завершите 1 и 2 сезоны (All3Media)
Dress to Dazzle: завершите 1 и 2 сезоны (ITV)

одиннадцатое марта
Игра талантов: премьера FOX

12 марта
kid 90: Премьера документального фильма (Hulu Original)
Торт: Премьера 4 сезона
Прощай, Амор (2020)

14 марта
Игры друзей (2019)

15 марта
Одна ночь в Сан-Диего (2020)
Альберт-билдинг (2017)
Вот момент (2019)
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ (2020)
Пропавший 411: Преследователь (2019)
Непослушные книги (2020)
Розовая стена (2019)
Прокуроры (2018)
Путешествие по отношениям (2017)
Сестра Эми (2019)
Ситуация: Как один жест потряс мир (2020)
Треки (2019)

16 марта
Организовано: Полный второй сезон (BBC Studios)
В продаже с 17 марта
Майя МС: Премьера третьего сезона (FX)

18 марта
Тролли: ТроллиТопия: Завершить второй сезон (Hulu Original)
Идентичность (2003)

19 марта
Охотник Охотник (2020)

20 марта
Catfish: The TV Show: Complete Season 8 (MTV)

22 марта
Гений: Арета: завершите 3-й сезон (National Geographic)

23 марта
Заводчики: Премьера 2 сезона (FX)
100% волк (2020)

25 марта
Коллектив (2019)

26 марта
Солнечные Противоположности: Завершение 2 сезона (Hulu Original)
В темноту: Кровавая луна: финал второго сезона (Hulu Original)
Fire Force: Season 2 Complete (Дубляж) (Funimation)
Ограбление ураганом (2018)

30 марта
Vikings: Завершите 6-й сезон B (История)

31 марта
Pooch Perfect: Премьера сериала ABC

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