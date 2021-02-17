Hulu, март 2021 года: в этом месяце выйдут все новые фильмы и шоу.

Добро пожаловать в марш! Эти статьи – единственный способ сказать, что время идет. Это также помогает увидеть плюшки, с которыми мы имеем дело в этом месяце на Hulu.

Заметными событиями в этом месяце станет премьера 4 сезона сериала «Хорошие девушки» на канале NBC с участием Риты, Кристины Хендрикс и Мэй Уитман. Если вы не знали, в сериале рассказывается об этих трех женщинах, которые, например, погружают пальцы ног в более печально известные способы заработка. Да, они сильно сломались. Это невероятно весело и напряженно, и я очень рекомендую его. 4 сезон стартует 8 марта.

Если вам больше нравятся документальные фильмы, «Baby 90» – это то, что нужно обязательно посмотреть, когда подросток в 90-х годах актриса Солей Мун Фрай всегда носила с собой видеокамеру. Она задокументировала сотни часов видеозаписей, а затем заблокировала их более 20 лет. По прошествии всего этого времени Baby 90 открывает подвал и представляет капсулу реального времени группе друзей, которые выросли в Голливуде и Нью-Йорке в 1990-х годах, уравновешивая детство, доинтернет-славу и взрыв социальных сетей. Идеально подходит для тех, кто хочет опереться на свое желание!

Ознакомьтесь с полным списком ниже:

1 марта

Тринадцатый воин (1999)

50/50 (2011)

Продолжение “Очень Брэди” (1996)

Как бы то ни было (1997)

Атака 50-футовой чирлидерши (2012)

Блоковое наступление (2011)

Милая (1998)

Удар (2001)

Лучший фильм в Бруклине (2010)

Чарльз и Диана: 1983 (2020)

Коктейль (1988)

Разрушитель (1993)

Родословная (2006)

Сказка о дельфине (2011)

Сказка дельфинов 2 (2014)

Работник месяца (2006)

Враг государства (1998)

Запретное королевство (2008)

Призрачный писатель (2010)

Великие спорщики (2007)

Я могу поступить плохо сам (2009)

Ледниковый период: Рассвет динозавров (2009)

На линии огня (1993)

Судья Дредд (1995)

Последнее лицо (2017)

Малкольм Икс (1992)

МакКлинток! (Версия продукта) (1963)

Дневник няни (2007)

Нил Янг: Золотое сердце (2006)

Девятые врата (1999)

Пандорум (2009)

Патриотические игры (1992)

Хищники (2009)

Красивая женщина (1990)

Бесценный (2016)

Рашмор (1999)

Скряга (1988)

В центре внимания (2008)

Сильверадо (1985)

Щепка (1993)

Социальная сеть (2010)

Дух (2008)

Звездные врата (1994)

Старски и Хэтч (2004)

Терминал (2004)

Tokyo Rise (2020)

Турист (2010)

Предатель (2008)

Вертикальная граница (2000)

Свадьба Crashers (2005)

Полные девять ярдов (2000)

Молодой Франкенштейн (1974)

2 марта

Обломки: Первое шоу (NBC)

Голос: Премьера 20 сезона (NBC)

Top Chef: Завершение 17 сезона (Браво)

3 марта

Новый Амстердам: Премьера третьего сезона (NBC)

5 марта

Уровень босса: (Hulu Original) Премьера

Аммонит (2020)

Бейрут (2018)

Железная маска (2019)

6 марта

Аисты (2016)

Запущен (2020)

7 марта

Проксима (2019)

8 марта

Хорошие девочки: Премьера 4 сезона (NBC)

Кораблекрушение: завершите 1-й сезон (Банегай)

9 марта

Totally Ascot: завершите 1 и 2 сезоны (All3Media)

Dress to Dazzle: завершите 1 и 2 сезоны (ITV)

одиннадцатое марта

Игра талантов: премьера FOX

12 марта

kid 90: Премьера документального фильма (Hulu Original)

Торт: Премьера 4 сезона

Прощай, Амор (2020)

14 марта

Игры друзей (2019)

15 марта

Одна ночь в Сан-Диего (2020)

Альберт-билдинг (2017)

Вот момент (2019)

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ (2020)

Пропавший 411: Преследователь (2019)

Непослушные книги (2020)

Розовая стена (2019)

Прокуроры (2018)

Путешествие по отношениям (2017)

Сестра Эми (2019)

Ситуация: Как один жест потряс мир (2020)

Треки (2019)

16 марта

Организовано: Полный второй сезон (BBC Studios)

В продаже с 17 марта

Майя МС: Премьера третьего сезона (FX)

18 марта

Тролли: ТроллиТопия: Завершить второй сезон (Hulu Original)

Идентичность (2003)

19 марта

Охотник Охотник (2020)

20 марта

Catfish: The TV Show: Complete Season 8 (MTV)

22 марта

Гений: Арета: завершите 3-й сезон (National Geographic)

23 марта

Заводчики: Премьера 2 сезона (FX)

100% волк (2020)

25 марта

Коллектив (2019)

26 марта

Солнечные Противоположности: Завершение 2 сезона (Hulu Original)

В темноту: Кровавая луна: финал второго сезона (Hulu Original)

Fire Force: Season 2 Complete (Дубляж) (Funimation)

Ограбление ураганом (2018)

30 марта

Vikings: Завершите 6-й сезон B (История)

31 марта

Pooch Perfect: Премьера сериала ABC