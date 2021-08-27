Hurtigruten Tours добавляет Россию в число туристических направлений

Добавление нового региона в растущий список направлений, Hurtigruten Tours объявил, что он отправится в Россия, особенно Средиземное море На крайнем севере России. 17 дней »Круиз по Белому морю – Норвегия и Россия ПриключенияМаршрут начнется с Берген, Норвегия 6 октября 2022 года отплытие на север вдоль норвежского побережья.

Находясь в Норвегии, гости будут восхищаться фьордами и направиться к Лофотенские острова, поселения, богатые охотничьими традициями и Одинокий история и Мыс Нордкап, самая северная точка материковой Европы. Затем последуют семь дней в России, в течение которых гости отправятся в один из наименее посещаемых регионов страны.

Маршрут предлагает сочетание современных российских городов и исторических портов с пристанями для экскурсий, выходом на берег в редко посещаемых и изолированных деревнях на Белом море. У гостей также будет возможность посетить Соловецкие острова, одна из самых известных туристических достопримечательностей севера России. Как всегда, команда экспертов на борту Hurtigruten предложит гостям познакомиться с историей и культурой мест, которые они посещают. Среди других достопримечательностей – посещение Мурманск, где гости могут узнать о военном времени и его морском прошлом, а также Архангельск, культурная и историческая столица Северной России.

На борту лайнера гости познакомятся с Норвегией и Россией. МС Шпицберген. Корабль, на борту которого всего 180 гостей, предлагает интимную и эксклюзивную обстановку во время путешествия. МС Шпицберген У него есть оборудование для экскурсий, Наука центр и группа “гражданин НаукаИсследовательские проекты, в которых гости могут участвовать во время полета.

Корабль также предлагает 23 дня »Великая экспедициякруиз из Тромсё, Норвегия мне Лиссабон, Португалия, который можно сократить, начиная с Гамбург, Германия; Амстердам, Голландия; или Дувр, Соединенное КоролевствоЛиссабон. Затем корабль продолжает Западная АфрикаС ноября 2022 года по март 2023 года в поездке, которая включает Канарские острова А также Острова Мадейра, а Острова Бисагос А также зеленая голова из Дакар, Сенегал.

Для получения дополнительной информации посетите www.hurtigruten.com.

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