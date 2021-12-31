HWiNFO за начальную поддержку AMD RAMP и улучшенную поддержку процессорных платформ AMD AM5 Ryzen

В скором времени HWiNFO будет поддерживать платформы процессоров AMD AM5 Ryzen следующего поколения, а также новую технологию, известную как RAMP.

Платформа процессора AMD Ryzen AM5 и поддержка RAMP будут добавлены в предстоящий выпуск HWiNFO

В то время как последний выпуск HWiNFO добавляет начальную поддержку пакета Intel Granite Rapids Xeon следующего поколения, предстоящий выпуск будет больше ориентирован на платформы AMD. Вы не только получите поддержку платформ AM5 Ryzen от AMD, но также упомянули первоначальную поддержку AMD RAMP. Хотя у нас довольно много информации о платформе процессоров AMD AM5 и сопутствующих процессорах Ryzen, мы впервые слышим о RAMP. Мы не знаем, связано ли это с платформой AM5, но судя по названию, это может быть новый алгоритм ускорения, хотя мы пока не можем это подтвердить.

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Вот список предстоящих изменений HWiNFO Так:

HWiNFO64 перенесен на UNICODE.

Расширенная поддержка Intel XMP 3.0 версии 1.2.

Улучшен мониторинг датчиков на некоторых сериях ASRock B660 и H610.

Добавлена ​​начальная поддержка AMD RAMP.

Расширенная поддержка будущих платформ AMD AM5.

Вот все, что мы знаем о настольных процессорах AMD Raphael Ryzen ‘Zen 4’

Настольные процессоры Ryzen следующего поколения на базе Zen 4 будут иметь кодовое название Raphael и заменят настольные процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3 под кодовым названием Vermeer. Из информации, которая у нас есть в настоящее времяПроцессоры Raphael будут основаны на 5-нм 4-ядерной архитектуре Zen и будут иметь 6-нм порты ввода-вывода в виде чиплета. AMD намекнула на увеличение количества ядер в своих основных настольных процессорах следующего поколения, поэтому мы можем ожидать небольшого увеличения от текущего ограничения на 16 ядер и 32 потока.

По слухам, новая архитектура Zen 4 обеспечивает до 25% прироста IPC по сравнению с Zen 3 и достигает тактовой частоты около 5 ГГц. Скоро AMD Чипы Ryzen 3D V-Cache Основанный на архитектуре Zen 3, он будет иметь многослойные чипы, поэтому ожидается, что дизайн будет перенесен и на чипсет AMD Zen 4.

Ожидаемые характеристики процессора AMD Ryzen ‘Zen 4’ для настольных ПК:

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Поддержка платформы AM5 с разъемом LGA1718.

Поддержка двухканальной памяти DDR5

28 слотов PCIe (зависит от ЦП)

TDP 105-120 Вт (верхний диапазон ~ 170 Вт)

Что касается самой платформы, то материнские платы AM5 будут иметь сокет LGA1718, которого хватит на некоторое время. Платформа будет содержать память DDR5-5200, 28 линий PCIe, больше модулей ввода-вывода NVMe 4.0 и USB 3.2, а также может поставляться с встроенной поддержкой USB 4.0. Первоначально для AM5 будет как минимум два чипа 600-й серии: флагманский X670 и основной B650. Ожидается, что материнские платы с чипсетом X670 будут иметь поддержку памяти PCIe Gen 5 и DDR5, но из-за увеличенного размера сообщалось, что материнские платы ITX будут иметь только чипсеты B650.

Ожидается, что настольные процессоры Raphael Ryzen будут иметь на борту графику RDNA 2, что означает, что, как и в флагманской линейке настольных ПК Intel, флагманская линейка AMD также будет иметь поддержку графики iGPU. Что касается количества ядер графического процессора, которые будут присутствовать в новых чипах, по слухам, от 2 до 4 (128-256 ядер). Это будет меньше, чем количество RDNA 2 CU, обнаруженных в APU Ryzen 6000 «Rembrandt», которые скоро будут выпущены, но достаточно, чтобы удерживать iGPU Intel Iris Xe в страхе.

Процессоры Raphael Ryzen на базе Zen 4 не являются ожидается До конца 2022 года, так что еще много времени для запуска. Команда будет соревноваться с Линейка процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК.

Сравнение поколений процессоров AMD для настольных ПК:

Семейство процессоров AMD Кодовое название Процессор процесс Количество ядер / потоков процессора (максимум) TDP программа горки подиум Поддержка памяти Поддержка PCIe выпуск Ryzen 1000 Summit Ridge 14 нм (Zen 1) 16 августа 95 Вт AM4 300 серии DDR4 — 2677 Поколение 3.0 2017 г. Ryzen 2000 Pinnacle Ridge 12 нм (Zen +) 16 августа 105 Вт AM4 400. серия DDR4-2933 Поколение 3.0 2018 г. Ryzen 3000 Матисс 7 нм (Zen 2) 16/32 105 Вт AM4 500 серии DDR4-3200 Поколение 4.0 2019 г. Ryzen 5000 Вермеер 7 нм (Zen 3) 16/32 105 Вт AM4 500 серии DDR4-3200 Поколение 4.0 2020 г. Ryzen 6000 Уорхол? 7 нм (Zen 3D) 16/32 105 Вт AM4 500 серии DDR4-3200 Поколение 4.0 2022 год Ryzen 7000 Рафаэль 5 нм (Zen 4) 16/32? 105-170 Вт AM5 600. Серия DDR5-4800 Общие 5.0 2022 год Ryzen 8000 Гранитный хребет 3 нм (Zen 5)? Будет объявлено дополнительно Будет объявлено дополнительно AM5 700 серии? DDR5-5000? Общие 5.0 2023 г.