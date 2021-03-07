Hype, фильм по постановке российской драмы об инвалидах “Аль-Наджар” (эксклюзив) | Новости

Hype Film в Москве, в творчестве которого – Венецианский конкурс Venice Mona Fastfold Следующий мир А Кирилл Серебренков шумный Петров грипп (Продается Charades) – это проект, посвященный жизни современных россиян с ограниченными возможностями.

плотник Режиссер Авдотья (Дуня) Смирнова, в том числе кадры бывших режиссеров. буксирные дни (2011) с Федором Бондарчуком в главной роли, комедия-драма Андрея Кончаловского 2007 года БлескКоторый я написал в соавторстве.

Смирнова расскажет об опыте родителей, которые идут на огромные жертвы, чтобы обеспечить комфортную жизнь своему ребенку-инвалиду. Смирнова написала сценарий в соавторстве с писательницей и писательницей Мариной Степновой.

Основные съемки начнутся в третьем квартале 2021 года. Элайджа Стюарт продюсирует фильм вместе с партнерами Hype Film Муратом Османом и Павлом Боря.

Стюарт прокомментировал: «Доня Смирнова – один из новаторских талантов своего поколения». “ Во время пандемии она написала отличный новаторский сценарий вместе с известной русской писательницей Мариной Степновой.

«Этот фильм станет мощным и универсальным исследованием условий жизни человека, и мы с нетерпением ждем возможности показать его международной аудитории».

Компания Hype Film, основанная в 2011 году Стюартом и Османном, специализируется на производстве фильмов, телевидения и рекламы.

Компания сняла для Серебренникова два последних фильма, оба были премьерами Каннского фестиваля – запрашивающий В Un Certain Regard в 2016 году и летом В конкурсе 2018 года – помимо своего последнего участия Петров гриппКоторый, как ожидается, дебютирует на крупном фестивале в этом году.

Buria присоединилась к Hype в конце 2018 года, и с тех пор компания также начала дебютировать. Уроки персидского Режиссер Вадим Перельман на прошлогоднем берлинском конкурсе.

Еще один предстоящий заголовок в списке – Юрий Быков. владелец, Ладо Каватания Исполнение И Игоря Поплаухина По воде. Последние два – их дебюты.

Компания ищет партнеров на EFM.