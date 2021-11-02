Hyundai Construction Equipment продала 42 выемки в России и Индонезии

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На снимке, опубликованном Hyundai Construction Equipment во вторник, показаны земляные работы компании грузоподъемностью 125 тонн. (Hyundai Construction Equipment Company)
Компания Hyundai Construction Equipment подписала соглашение с двумя российскими горнодобывающими компаниями на поставку к июню следующего года двух выемок грузоподъемностью 85 тонн и выработки мощностью 19 125 тонн соответственно.
По другому соглашению с индонезийской горнодобывающей компанией Hyundai Construction Equipment поставит 17 85 тонн земляных работ и четыре 125 тонн земляных работ с четвертого квартала этого года до первой половины следующего года.
«Ожидается, что спрос на крупномасштабные выемки грунта на развивающихся рынках, таких как Россия и Индонезия, будет постепенно расти, чему будет способствовать восстановление экономики и рост цен на уголь», – заявили в компании.
Hyundai Construction Equipment заявила, что Россия и Индонезия увеличивают добычу на своих угольных шахтах, в то время как Китай импортирует больше угля из стран, чтобы производить больше электроэнергии. (Йонхоп)
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