Hyundai Construction Equipment продала 42 выемки в России и Индонезии

Компания Hyundai Construction Equipment, производитель строительной техники, сообщила во вторник, что продала 42 крупномасштабных выемки грунта в России и Индонезии.

Компания Hyundai Construction Equipment подписала соглашение с двумя российскими горнодобывающими компаниями на поставку к июню следующего года двух выемок грузоподъемностью 85 тонн и выработки мощностью 19 125 тонн соответственно.

По другому соглашению с индонезийской горнодобывающей компанией Hyundai Construction Equipment поставит 17 85 тонн земляных работ и четыре 125 тонн земляных работ с четвертого квартала этого года до первой половины следующего года.

«Ожидается, что спрос на крупномасштабные выемки грунта на развивающихся рынках, таких как Россия и Индонезия, будет постепенно расти, чему будет способствовать восстановление экономики и рост цен на уголь», – заявили в компании.

Hyundai Construction Equipment заявила, что Россия и Индонезия увеличивают добычу на своих угольных шахтах, в то время как Китай импортирует больше угля из стран, чтобы производить больше электроэнергии. (Йонхоп)