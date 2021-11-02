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Hyundai Construction Equipment продала 42 выемки в России и Индонезии

2 ноября, 2021
Vsevolod Egorov

На снимке, опубликованном Hyundai Construction Equipment во вторник, показаны земляные работы компании грузоподъемностью 125 тонн. (Hyundai Construction Equipment Company)
Компания Hyundai Construction Equipment, производитель строительной техники, сообщила во вторник, что продала 42 крупномасштабных выемки грунта в России и Индонезии.

Компания Hyundai Construction Equipment подписала соглашение с двумя российскими горнодобывающими компаниями на поставку к июню следующего года двух выемок грузоподъемностью 85 тонн и выработки мощностью 19 125 тонн соответственно.

По другому соглашению с индонезийской горнодобывающей компанией Hyundai Construction Equipment поставит 17 85 тонн земляных работ и четыре 125 тонн земляных работ с четвертого квартала этого года до первой половины следующего года.

«Ожидается, что спрос на крупномасштабные выемки грунта на развивающихся рынках, таких как Россия и Индонезия, будет постепенно расти, чему будет способствовать восстановление экономики и рост цен на уголь», – заявили в компании.

Hyundai Construction Equipment заявила, что Россия и Индонезия увеличивают добычу на своих угольных шахтах, в то время как Китай импортирует больше угля из стран, чтобы производить больше электроэнергии. (Йонхоп)

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