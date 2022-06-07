Economy

IBM завершает деятельность в России и увольнения: меморандум

7 июня, 2022
Marfa Fedoroa
Корпорация International Business Machines сворачивает свой бизнес в России и начала увольнять персонал в стране, согласно служебной записке, разосланной сотрудникам на прошлой неделе и отправленной по электронной почте агентству Reuters во вторник.

После вторжения России в Украину в феврале IBM присоединилась к сотням других компаний, которые приостановили свой бизнес в стране. Многие другие заявили о полном уходе из России.

«Учитывая, что последствия войны продолжают нарастать, а ее долгосрочные последствия неясны, мы приняли решение провести планомерную ликвидацию бизнеса IBM в России», — написал сотрудникам генеральный директор Арвинд Кришна.

Кришна сказал Рейтер в начале прошлого месяца, что он не уверен, как долго компания сможет платить своим сотрудникам в России в свете ужесточения санкций.

Представитель IBM сказал, что в России работает несколько сотен сотрудников.

«Наши коллеги в России не по своей вине пережили месяцы стресса и неопределенности… Я хочу заверить их, что IBM будет и впредь поддерживать их и предпримет все разумные шаги, чтобы оказать поддержку и сделать их переход упорядоченным. насколько это возможно», — написал Кришна.

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