IBM завершает деятельность в России и увольнения: меморандум

Корпорация International Business Machines сворачивает свой бизнес в России и начала увольнять персонал в стране, согласно служебной записке, разосланной сотрудникам на прошлой неделе и отправленной по электронной почте агентству Reuters во вторник.

После вторжения России в Украину в феврале IBM присоединилась к сотням других компаний, которые приостановили свой бизнес в стране. Многие другие заявили о полном уходе из России.

«Учитывая, что последствия войны продолжают нарастать, а ее долгосрочные последствия неясны, мы приняли решение провести планомерную ликвидацию бизнеса IBM в России», — написал сотрудникам генеральный директор Арвинд Кришна.



Кришна сказал Рейтер в начале прошлого месяца, что он не уверен, как долго компания сможет платить своим сотрудникам в России в свете ужесточения санкций.

Представитель IBM сказал, что в России работает несколько сотен сотрудников.

«Наши коллеги в России не по своей вине пережили месяцы стресса и неопределенности… Я хочу заверить их, что IBM будет и впредь поддерживать их и предпримет все разумные шаги, чтобы оказать поддержку и сделать их переход упорядоченным. насколько это возможно», — написал Кришна.

