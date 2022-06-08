IBM прекращает свой бизнес в России и увольняет сотрудников

IBM впервые приостановила свою деятельность в России в марте в ответ на вторжение в Украину, но продолжает платить своим сотрудникам в стране.

Технический гигант IBM объявил о планах прекратить свою деятельность в России и начал увольнять своих сотрудников в ответ на продолжающееся вторжение в Украину.

в примечание Президент и главный исполнительный директор IBM Арвинд Кришна вчера (7 июня) сказал сотрудникам, что решение было принято из-за «неопределенности» в отношении долгосрочных последствий войны, в то время как «последствия войны продолжают нарастать».

«Мы считаем этот шаг правильным и необходимым и естественным следующим шагом после приостановки нашего бизнеса», — сказал Кришна.

110-летний технологический гигант приостановил свою деятельность в России в марте, когда несколько глобальных технологических игроков предприняли действия против России в ответ на вторжение в Украину. Кришна сказал, что решение было принято для оценки долгосрочных вариантов, в то время как компания продолжала платить своим российским сотрудникам.

В прошлом месяце Кришна сказал Рейтер Компания не была уверена, как долго она сможет платить своим сотрудникам в России, поскольку санкции против страны продолжали ужесточаться. Агентство Reuters сообщило, что у IBM в России работает более 1000 человек.

«Наши коллеги в России не по своей вине пережили месяцы стресса и неопределенности, — сказал Кришна. «Мы понимаем, что это неприятные новости, и я хочу заверить их, что IBM будет и впредь поддерживать их и предпримет все разумные шаги, чтобы обеспечить поддержку и сделать их переход максимально упорядоченным.

В отчете о прибылях и убытках за первый квартал этого года старший вице-президент и финансовый директор IBM Джеймс Кавано сказал, что ее бизнес в России «невелик, но сконцентрирован на передовой инфраструктуре и программном обеспечении». 300 миллионов долларов дохода и около 200 миллионов долларов прибыли и денежных средств.

В апреле Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Это включало запрет на предоставление дорогостоящих криптоуслуг России в попытке «заполнить потенциальные лазейки».

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