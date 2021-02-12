IBU выступает за выполнение решения CAS по жалобе Федерации биатлона России

Международная федерация биатлона (IBU) заявила, что следует решению Спортивного арбитражного суда (CAS) после того, как Федерация биатлона России (СБР) пожаловалась на то, что ее официальное название и логотип были «ограничены» чемпионатом мира по биатлону.

Международная транспортная ассоциация перед чемпионатом мира подтвердила, что российские спортсмены и вспомогательный персонал должны использовать модифицированный монохромный логотип (СБУ).

Их команда не может использовать российский флаг, эмблемы или символы на чемпионате мира, а гимн России нельзя исполнять или петь официально.

Руководящий орган добавил, что гимн Международной федерации бокса следует исполнять во время любых официальных церемоний со спортсменами из федерации.

Эти ограничения были введены в рамках двухлетних штрафов, наложенных Спортивным арбитражным судом в своем решении по делу Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства.

СБР было направлено глобальному руководящему органу письмо с критикой его интерпретации решения.

«Мы считаем, что руководство IBU в своих требованиях превосходит требования решения CAS, фактически нарушает их, потому что указанное решение однозначно разрешает участникам использовать цвета российского флага», – говорится в заявлении СБУ.

Более того, уже есть прецеденты – в январе 2021 года проходил чемпионат мира по гандболу, и там Международная федерация согласилась использовать эмблему Федерации гандбола России, на которой также изображены цвета флага нашей страны.

«Всемирное антидопинговое агентство, которое очень озабочено выполнением решений Спортивного арбитражного суда всеми сторонами, не высказало никаких возражений.

«Наш случай ничем не отличается.

«Мы провели due diligence, и заключение экспертов подтвердило нашу позицию.

«Требования IBU чрезмерны и не соответствуют правовой и реальной ситуации, возникшей в результате решения CAS.

“ Более того, в этом случае ITF нарушает не только решения спортивного арбитража, но и его основные документы, которые мы обсудили и подробно изложили в письме.

«Мы ожидаем, что с IBU удастся найти компромисс, который удовлетворит все стороны, без обращения в Спортивный арбитражный суд».

В Поклейоке продолжается чемпионат мира по биатлону © Getty Images

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлсон выступил в защиту интерпретации Правления.

Карлсон сообщил официальному информационному агентству России Тас IBU следовал духу решения CAS.

«Интерпретация правил может быть разной, но мы следуем только решению Спортивного арбитражного суда», – сказал Карлсон.

Согласно нашему пониманию решения, Россия не может быть упомянута, что означает, что спортсмены выступают в нейтральной позиции.

«Вот почему мы решили использовать аббревиатуру RBU.

«Это наша интерпретация, которая отражает дух решения, принятого Спортивным арбитражным судом.

«Но другие международные федерации могут реализовать решение иначе.

«Мы выбрали для себя этот путь. Это наше видение».

СБР остается временным членом IBU из-за российского допингового скандала.

Он был переведен во временное членство IBU в декабре 2017 года и получил ряд критериев, которым необходимо соответствовать для получения полноправного членства.

Чемпионат мира IBU в настоящее время проходит в Поклюке в Словении.