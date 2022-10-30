IKEA отправляет юристов за независимым разработчиком, чтобы они сделали хоррор про мебельный магазин

Ikea издала приказ о прекращении действий независимого разработчика хорроров, настаивая на изменении невыпущенной хоррор-игры, чтобы предотвратить давление и геймеров от сравнения ее с ее глобальной серией мебели.

Магазин закрыт То, что мы сказали вам около двух недель назад — Удивительное сочетание Леса (который недавно видел отсрочку «Сынов леса») и монотонность повседневной жизни, и исходит от независимого разработчика Ziggy.

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Хотя компания не использует никакие продукты, названия или товарные знаки Ikea, Ikea считает, что разработчик нарушает свои авторские права, и направила нью-йоркскую юридическую фирму Fross Zelnick. Таким образом, у Зигги, проживающего в Великобритании, есть десять дней, чтобы внести изменения или предстать перед судом.

«Юристы IKEA связались со мной по поводу The Store is Closed», — Зигги. чирикатьссылка на статью в Котаку.

«Я собирался провести последнюю неделю на Kickstarter, готовя обновление для всех новых альфа-тестеров. Но теперь мне нужно полностью изменить внешний вид игры, чтобы меня не засудили».

Когда Зигги спросили, намеренно ли он проектировал магазин или его содержимое, имея в виду Ikea, он ответил: «Для создания этой игры я купил стандартные наборы мебели».

Но Ikea не убеждена.

«В вашей игре используется сине-желтая вывеска со скандинавским названием в магазине, здание в виде синей коробки, вертикальные желтые футболки, идентичные тем, что носят сотрудники ИКЕА, серая дорожка на полу, мебель, напоминающая мебель ИКЕА, и вывески, которые напоминают вывески Ikea», — настаивают юридические документы. «Все вышеперечисленное сразу указывает на то, что действие игры происходит в магазине Икеа.»

Юристы также утверждают, что даже когда игровая пресса не вступает в прямой контакт с Ikea, у читателей есть: «Кроме того, многие комментарии читателей этих историй вызывают ассоциации с магазинами Ikea», — говорится в письме.

Для тех, кто хочет узнать больше о The Store is Closed, Зигги создал Кикстартер Page и будет выпущена для ПК, Xbox Series XS и PS5. Можете ли вы Добавьте его в свой список желаний прямо сейчас в Steam.